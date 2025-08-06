Galatasaray'da Milan Skriniar krizi: Fenerbahçe sürecinin bedeli ağır oldu!

Fenerbahçe'nin Milan Skriniar ile yaptığı anlaşmanın bedelini, resmen diğer tarafta Galatasaray ödüyor. Esasen ise Galatasaray'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez, Fenerbahçe'nin Milan Skriniar ile yüksek maaşlı bir sözleşme yapmasıyla birlikte yeni kontrat talebinde bulundu ve zorlu görüşmeler başladı.

GALATASARAY'A DAVINSON SANCHEZ'DEN MILAN SKRINIAR ÇIKIŞI: FENERBAHÇE'NİN TRANSFERİ ŞARTLARI DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray'da Davinson Sanchez'den yeni sözleşme isteği geldi. Galatasaray'ın kupalar kazandığı dönemde başrolde olan Davinson Sanchez, Fenerbahçe'nin Milan Skriniar transferiyle birlikte hızlıca tavır değiştirdi! Halihazırda Fenerbahçe ve Milan Skriniar arasında yıllık 7.5 milyon Euroluk bir anlaşma yapılırken, diğer taraftaysa Davinson Sanchez de ciddi bir zam istedi ve yıllık 3.2 milyon Euro civarlarında olan maaşının güncellenmesini talep etti.

GALATASARAY'DA DAVINSON SANCHEZ SIKINTISI

Fenerbahçe'nin Milan Skriniar'a verdiği maaşın etkisiyle görüşmelere başlayan Galatasaray, şu an için beklenen noktaya ulaşamadı ve Davinson Sanchez'den resmen veto yedi! 29 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun menajeri, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre an itibarıyla Galatasaray ile masaya oturdu ama ilk görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Zira Davinson, Milan Skriniar'dan sonra ciddi anlamda bir zam istedi ve yönetimin süreci tekrar değerlendirmesini talep ederek menajerinin yeni bir görüşmeye hazırlanmasına karar verdi.

GALATASARAY'DA DAVINSON SANCHEZ'İN BAŞARILI PERFORMANSI

Galatasaray ile geçen sezon 44 maça çıkan Davinson Sanchez, 3770 dakika süre almış ve 5 gol ile 2 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı. Ayrıca da başarılı savunmacı, şu an için futbolseverler tarafından Süper Lig'in en iyi stoperi olarak gösteriliyor.