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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Milan Skriniar krizi: Fenerbahçe sürecinin bedeli ağır oldu!

Galatasaray'da Davinson Sanchez sıkıntısı başladı. Fenerbahçe'nin Milan Skriniar anlaşmasını gözeten Davinson Sanchez, Galatasaray'dan yüklü bir zam istedi ve transfer döneminde sürpriz bir süreç ortaya çıktı.

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Galatasaray'da Milan Skriniar krizi: Fenerbahçe sürecinin bedeli ağır oldu!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 18:38
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 18:41

'nin ile yaptığı anlaşmanın bedelini, resmen diğer tarafta ödüyor. Esasen ise Galatasaray'ın yıldız stoperi , Fenerbahçe'nin Milan Skriniar ile yüksek maaşlı bir yapmasıyla birlikte yeni kontrat talebinde bulundu ve zorlu görüşmeler başladı.

Galatasaray'da Milan Skriniar krizi: Fenerbahçe sürecinin bedeli ağır oldu!

GALATASARAY'A DAVINSON SANCHEZ'DEN MILAN SKRINIAR ÇIKIŞI: FENERBAHÇE'NİN TRANSFERİ ŞARTLARI DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray'da Davinson Sanchez'den yeni sözleşme isteği geldi. Galatasaray'ın kupalar kazandığı dönemde başrolde olan Davinson Sanchez, Fenerbahçe'nin Milan Skriniar transferiyle birlikte hızlıca tavır değiştirdi! Halihazırda Fenerbahçe ve Milan Skriniar arasında yıllık 7.5 milyon Euroluk bir anlaşma yapılırken, diğer taraftaysa Davinson Sanchez de ciddi bir zam istedi ve yıllık 3.2 milyon Euro civarlarında olan maaşının güncellenmesini talep etti.

Galatasaray'da Milan Skriniar krizi: Fenerbahçe sürecinin bedeli ağır oldu!

GALATASARAY'DA DAVINSON SANCHEZ SIKINTISI

Fenerbahçe'nin Milan Skriniar'a verdiği maaşın etkisiyle görüşmelere başlayan Galatasaray, şu an için beklenen noktaya ulaşamadı ve Davinson Sanchez'den resmen veto yedi! 29 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun menajeri, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre an itibarıyla Galatasaray ile masaya oturdu ama ilk görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Zira Davinson, Milan Skriniar'dan sonra ciddi anlamda bir zam istedi ve yönetimin süreci tekrar değerlendirmesini talep ederek menajerinin yeni bir görüşmeye hazırlanmasına karar verdi.

Galatasaray'da Milan Skriniar krizi: Fenerbahçe sürecinin bedeli ağır oldu!

GALATASARAY'DA DAVINSON SANCHEZ'İN BAŞARILI PERFORMANSI

Galatasaray ile geçen sezon 44 maça çıkan Davinson Sanchez, 3770 dakika süre almış ve 5 gol ile 2 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı. Ayrıca da başarılı savunmacı, şu an için futbolseverler tarafından Süper Lig'in en iyi stoperi olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da Milan Skriniar krizi: Fenerbahçe sürecinin bedeli ağır oldu!

Sıkça Sorulan Sorular

DAVINSON SANCHEZ NEREDEN TRANSFER EDİLMİŞTİ?
Galatasaray, yıldız stoperi Tottenham'dan 9.5 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.
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