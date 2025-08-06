Galatasaray'da Nicolo Zaniolo transferi: Benfica kararını verdi!

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'ya veda etmek her geçen gün zorlaşıyor. Galatasaray'da Okan Buruk tarafından 'gönderilecekler' listesinin başına yazılan Nicolo Zaniolo, an itibarıyla menajerler aracılığıyla Benfica'ya önerildi ama süreç olumlu ilerlemedi.

GALATASARAY'DA NICOLO ZANIOLO TRANSFERİ ZORA GİRDİ

Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu'nu gönderme durumuna rağmen Nicolo Zaniolo'yu değerlendirmek istememesi, İtalyan yıldız adına büyük bir tezat oluşturdu! Halihazırda Suudi Arabistan seçeneğini şu an için gündemine almak istemeyen Nicolo Zaniolo, esasen ise Benfica'dan sonra şimdi de Fransa pazarına sunuldu ve menajerler aracılığıyla Galatasaray'dan yetki alındı.

NICOLO ZANIOLO UZUN ZAMANDIR 'KAYIP'

Roma'da çok önemli performanslar gösteren ve potansiyelli bir genç yetenek olarak Avrupa devlerinin dikkatini çeken Nicolo Zaniolo, şu anda gelinen noktadaysa istediği düzeyde transfer teklifi alamıyor. Ayrıca Galatasaray ile yaz kampına giren ama Okan Buruk'tan da veto yiyen Nicolo Zaniolo'nun, yeni transfer rotasının neresi olacağı çok merak ediliyor.