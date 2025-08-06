Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo transferi: Benfica kararını verdi!

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Nicolo Zaniolo için Benfica süreci tahmin edilenden farklı ilerliyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Benfica, Galatasaraylı Nicolo Zaniolo için transfer opsiyonunu değerlendirmek istemedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo transferi: Benfica kararını verdi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 20:07
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 20:10

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'ya veda etmek her geçen gün zorlaşıyor. Galatasaray'da Okan Buruk tarafından 'gönderilecekler' listesinin başına yazılan Nicolo Zaniolo, an itibarıyla menajerler aracılığıyla Benfica'ya önerildi ama süreç olumlu ilerlemedi.

GALATASARAY'DA NICOLO ZANIOLO TRANSFERİ ZORA GİRDİ

Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu'nu gönderme durumuna rağmen Nicolo Zaniolo'yu değerlendirmek istememesi, İtalyan yıldız adına büyük bir tezat oluşturdu! Halihazırda Suudi Arabistan seçeneğini şu an için gündemine almak istemeyen Nicolo Zaniolo, esasen ise Benfica'dan sonra şimdi de Fransa pazarına sunuldu ve menajerler aracılığıyla Galatasaray'dan yetki alındı.

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo transferi: Benfica kararını verdi!

NICOLO ZANIOLO UZUN ZAMANDIR 'KAYIP'

Roma'da çok önemli performanslar gösteren ve potansiyelli bir genç yetenek olarak Avrupa devlerinin dikkatini çeken Nicolo Zaniolo, şu anda gelinen noktadaysa istediği düzeyde transfer teklifi alamıyor. Ayrıca Galatasaray ile yaz kampına giren ama Okan Buruk'tan da veto yiyen Nicolo Zaniolo'nun, yeni transfer rotasının neresi olacağı çok merak ediliyor.

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo transferi: Benfica kararını verdi!

Sıkça Sorulan Sorular

NICOLO ZANIOLO GALATASARAY'A NASIL GELMİŞTİ?
Roma'da gözden çıkarılan İtalyan hücumcu, fırsat transferi olarak Galatasaray'a katılmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Milan Skriniar krizi: Fenerbahçe sürecinin bedeli ağır oldu!
Zeki Çelik Süper Lig'e: Transfer sürprizi!
ETİKETLER
#Transfer Haberleri
#Galatasaray Transferleri
#nicolo zaniolo
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.