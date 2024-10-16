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Galatasaray'da sakatlık raporu! Yener İnce isim isim yorumladı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ekim 2024 19:00 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 19:09
Galatasaray&#039;da sakatlık raporu! Yener İnce isim isim yorumladı

Galatasaray Spor Kulübü Doktoru Yener İnce sakatlıklar hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray​'ın Kulüp Doktoru Yener İnce takımdaki sakatlıklar hakkında açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada İnce, “Sakatlığı olan Barış Alper Yılmaz​, Antalyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Kerem Demirbay ve Batshuayi​ tedbir amaçlı bugünkü antrenmanda yoklar. Yarın yer alacaklar. Osimhen bölüm bölüm özel çalışıyor. Antrenmanın ilk kısmında takımla çalışacak.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray SK on X:

 

Kaynak: tgrthaber.com
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Can16 Ekim 2024 19:11

Umarım en kısa sürede futbolcularımız sağlığına kavuşur ve sahada tekrar güçlü bir şekilde mücadele ederler

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