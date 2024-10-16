Galatasaray'da sakatlık raporu! Yener İnce isim isim yorumladı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ekim 2024 19:00 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 19:09
Galatasaray Spor Kulübü Doktoru Yener İnce sakatlıklar hakkında açıklama yaptı.
Galatasaray'ın Kulüp Doktoru Yener İnce takımdaki sakatlıklar hakkında açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada İnce, “Sakatlığı olan Barış Alper Yılmaz, Antalyaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Kerem Demirbay ve Batshuayi tedbir amaçlı bugünkü antrenmanda yoklar. Yarın yer alacaklar. Osimhen bölüm bölüm özel çalışıyor. Antrenmanın ilk kısmında takımla çalışacak.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: tgrthaber.com
Umarım en kısa sürede futbolcularımız sağlığına kavuşur ve sahada tekrar güçlü bir şekilde mücadele ederler