Galatasaray'da seçim günü: İşte sandık sonuçları
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
25 May 2024 16:11 - Güncelleme : 25 May 2024 16:18
Galatasaray'da üyeler olağan seçimli genel kurul için bugün sandık başına gitti. Sarı-kırmızılı kulüp, başkanını seçiyor. İşte Galatasaray başkanlık seçiminde güncel sonuçlar...
Galatasaray'da 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, saat 10.00'da Galatasaray Lisesi'nde başladı. Genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gitti.
Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erdi.
TOPLAM OY: DURSUN ÖZBEK: 330 - SÜHEYL BATUM: 68
SANDIK SONUÇLARI
- 1. SANDIK
Dursun Özbek: 157
Süheyl Batum: 36
- 2. SANDIK
Dursun Özbek: 173
Süheyl Batum: 32
- 3. SANDIK
Dursun Özbek: ...
Süheyl Batum: ...
Kaynak: tgrthaber.com