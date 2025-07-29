Galatasaray'da şok ayrılık! 'Büyük anlaşma' diyerek duyurdular

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yaz transfer dönemi de oldukça hareketli geçiyor.

TEKLİFLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Bayern'den ayrılan Leroy Sane ile üç yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda gözler Victor Osimhen transferine çevrilmişken, takımda bulunan oyunculara da teklifler gelmeye devam ediyor.

LUCAS TORREİRA ŞOKU

Üç sezondur Galatasaray'da forma giyen ve kazanılan üç şampiyonlukta da büyük pay sahibi olan Lucas Torreira ile ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

TORREIRA'YA SÜRPRİZ TALİP

Brezilya'dan Zero Hora'nın haberie göre Gremio, Uruguaylı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜYORLAR

Haberde Brezilya ekibinin deneyimli orta saha oyuncusunu transfer etmek için menajeriyle temasa geçtiği vurgulandı. Gremio'da yönetimin Torreira transferinin gerçekleşmesi halinde oyuncunun takım oyununa büyük harika bir katkı sağlayacağına inandığı kaydedildi.

15 MİLYON EURO

Teknik ekibin büyük ilgiyle takip ettiği belirtilen Torreira için transfer onayının çıktığı ve kısa süre içinde Galatasaray ile pazarlık masasına oturulacağı aktarıldı. Öte yandan sarı-kırmızılı kulübün, Lucas Torreira için pazarlık masasına 15 milyon euro talep ederek oturacağı ifade edildi.

GALATASARAY'DA 5 KUPA

Galatasaray'a 3 sezon önce gelen 29 yaşındaki futbolcu; 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Sarı-kırmızılı formayla 129 maça çıkan Torreira, 7 gol-12 asistlik bir performans sergiledi.