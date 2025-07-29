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 | Efe Demir

Galatasaray'da şok ayrılık! 'Büyük anlaşma' diyerek duyurdular

Yeni sezon transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar, son olarak Leroy Sane transferini bitirmişken, Osimhen transferinde ise sona gelindiği bildirildi. Cimbom'da gelecek transferler konuşulurken, yıldız futbolcusu Lucas Torreira için dikkat çeken bir teklif gündeme geldi. İşte detaylar...

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Galatasaray'da şok ayrılık! 'Büyük anlaşma' diyerek duyurdular
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 10:33

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren 'da yaz dönemi de oldukça hareketli geçiyor.

Galatasaray'da şok ayrılık! 'Büyük anlaşma' diyerek duyurdular

TEKLİFLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Bayern'den ayrılan Leroy Sane ile üç yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda gözler Victor Osimhen transferine çevrilmişken, takımda bulunan oyunculara da teklifler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'da şok ayrılık! 'Büyük anlaşma' diyerek duyurdular

LUCAS TORREİRA ŞOKU

Üç sezondur Galatasaray'da forma giyen ve kazanılan üç şampiyonlukta da büyük pay sahibi olan ile ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

Galatasaray'da şok ayrılık! 'Büyük anlaşma' diyerek duyurdular

TORREIRA'YA SÜRPRİZ TALİP

'dan Zero Hora'nın haberie göre , Uruguaylı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Galatasaray'da şok ayrılık! 'Büyük anlaşma' diyerek duyurdular

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜYORLAR

Haberde Brezilya ekibinin deneyimli orta saha oyuncusunu transfer etmek için menajeriyle temasa geçtiği vurgulandı. Gremio'da yönetimin Torreira transferinin gerçekleşmesi halinde oyuncunun takım oyununa büyük harika bir katkı sağlayacağına inandığı kaydedildi.

Galatasaray'da şok ayrılık! 'Büyük anlaşma' diyerek duyurdular

15 MİLYON EURO

Teknik ekibin büyük ilgiyle takip ettiği belirtilen Torreira için transfer onayının çıktığı ve kısa süre içinde Galatasaray ile pazarlık masasına oturulacağı aktarıldı. Öte yandan sarı-kırmızılı kulübün, Lucas Torreira için pazarlık masasına 15 milyon euro talep ederek oturacağı ifade edildi.

Galatasaray'da şok ayrılık! 'Büyük anlaşma' diyerek duyurdular

GALATASARAY'DA 5 KUPA

Galatasaray'a 3 sezon önce gelen 29 yaşındaki futbolcu; 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Sarı-kırmızılı formayla 129 maça çıkan Torreira, 7 gol-12 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'da şok ayrılık! 'Büyük anlaşma' diyerek duyurdular

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#galatasaray
#transfer
#brezilya
#lucas torreira
#gremio
#Spor
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