Galatasaray'da sürpriz transfer: Genç yetenek imzayı atıyor!

Galatasaray'da savunmaya Ahmetcan Kaplan takviyesi gerçekleşiyor. Okan Buruk'un kadro derinliğini gözettiği süreçte eski Trabzonsporlu Ahmetcan Kaplan ismi öne çıkarken, Ajax ile de genç stoper için görüşmeler başladı.

GALATASARAY'DA AHMETCAN KAPLAN TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Galatasaray'dan Ajax'ta yedek kalan Ahmetcan Kaplan için transfer girişimi geldi. Ahmetcan Kaplan'ın potansiyeline inanan Galatasaray, 22 yaşındaki oyuncu ile anlaştı ve kulübüyle bonservis sürecine girişti! Esasen ise Ajax'ın transferde uygun bir miktara düşmesini bekleyen Galatasaray, akabindeki süreçte ise Ahmetcan Kaplan'a hızlıca imza attırmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ ESKİ TRABZONSPORLU AHMETCAN KAPLAN OLUYOR

Ahmetcan Kaplan, Trabzonspor'daki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve 2022 yazında Ajax tarafından 9.5 milyon Euroluk bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Ardından ise Ajax'ta beklediği süreleri bulamayan Ahmetcan Kaplan, an itibarıyla Galatasaray'da oynamaya ve yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY'IN TRANSFERDEKİ BONSERVİS KRİTİĞİ

Ahmetcan Kaplan için 9.5 milyon Euro ödeyen Ajax, yetenekli savunmacı için 7 milyon Euro civarlarından pazarlıklara başladı ve Galatasaray da ciddi bir indirim için görüşmeler gerçekleştirdi. Son olarak ise Galatasaray'ın, Ahmetcan Kaplan transferini 5 milyon Euro bandında tamamlaması bekleniyor.

GALATASARAY'IN YENİ GÖZDESİ AHMETCAN KAPLAN'IN PERFORMANSI

Hollanda devi Ajax ile geçen sezon 15 maça çıkan Ahmetcan Kaplan, 1073 dakika süre almış ve 2 gol katkısı sağlamıştı.