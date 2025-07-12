Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da sürpriz transfer: Genç yetenek imzayı atıyor!

Galatasaray'da Ahmetcan Kaplan transferi hız kazandı. Ahmetcan Kaplan'ın Galatasaray'a 'evet' dediği görüşmelerde, Aslan an itibarıyla Ajax ile bonservis pazarlıklarına başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da sürpriz transfer: Genç yetenek imzayı atıyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 23:06
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 23:16

Galatasaray'da savunmaya takviyesi gerçekleşiyor. Okan Buruk'un kadro derinliğini gözettiği süreçte eski Trabzonsporlu Ahmetcan Kaplan ismi öne çıkarken, ile de genç stoper için görüşmeler başladı.

GALATASARAY'DA AHMETCAN KAPLAN TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Galatasaray'dan Ajax'ta yedek kalan Ahmetcan Kaplan için transfer girişimi geldi. Ahmetcan Kaplan'ın potansiyeline inanan Galatasaray, 22 yaşındaki oyuncu ile anlaştı ve kulübüyle bonservis sürecine girişti! Esasen ise Ajax'ın transferde uygun bir miktara düşmesini bekleyen Galatasaray, akabindeki süreçte ise Ahmetcan Kaplan'a hızlıca imza attırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da sürpriz transfer: Genç yetenek imzayı atıyor!

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ ESKİ TRABZONSPORLU AHMETCAN KAPLAN OLUYOR

Ahmetcan Kaplan, Trabzonspor'daki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve 2022 yazında Ajax tarafından 9.5 milyon Euroluk bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Ardından ise Ajax'ta beklediği süreleri bulamayan Ahmetcan Kaplan, an itibarıyla Galatasaray'da oynamaya ve yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da sürpriz transfer: Genç yetenek imzayı atıyor!

GALATASARAY'IN TRANSFERDEKİ BONSERVİS KRİTİĞİ

Ahmetcan Kaplan için 9.5 milyon Euro ödeyen Ajax, yetenekli savunmacı için 7 milyon Euro civarlarından pazarlıklara başladı ve Galatasaray da ciddi bir indirim için görüşmeler gerçekleştirdi. Son olarak ise Galatasaray'ın, Ahmetcan Kaplan transferini 5 milyon Euro bandında tamamlaması bekleniyor.

Galatasaray'da sürpriz transfer: Genç yetenek imzayı atıyor!

GALATASARAY'IN YENİ GÖZDESİ AHMETCAN KAPLAN'IN PERFORMANSI

Hollanda devi Ajax ile geçen sezon 15 maça çıkan Ahmetcan Kaplan, 1073 dakika süre almış ve 2 gol katkısı sağlamıştı.

Galatasaray'da sürpriz transfer: Genç yetenek imzayı atıyor!

Sıkça Sorulan Sorular

AHMETCAN KAPLAN'IN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Genç stoperin, Ajax ile 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray’a yıldız oyuncudan rest: Transfer krizi!
Fenerbahçe'ye 32 milyon Euroluk kanat: Menajerlik süreci başladı!
ETİKETLER
#ahmetcan kaplan
#ahmetcan kaplan
#Transfer Haberleri
#Ajax
#Ajax
#Galatasaray Transferleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.