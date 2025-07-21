Galatasaray'da transfer sürprizi: Dries Mertens sonrası netleşiyor!

Galatasaray'dan transferde ters köşe geldi. Dries Mertens sonrasında 10 numara pozisyonu için hamlede bulunmayan Galatasaray, an itibarıyla ise Enzo Millot için devreye girdi.

GALATASARAY'DA KRİTİK TRANSFER PAZARLIKLARI

Almanya basını Okan Buruk'un Enzo Millot'u bizzat istediğini duyururken; ayrıca Galatasaray'ın Victor Osimhen için ödeyeceği bonservisle birlikte Leroy Sane'ye verdiği maaşın da yüksek olması sebebiyle, Enzo Millot'un mali sürecinin sıkıntılı olabileceğini belirtti. Zira oyuncunun maaş beklentisi ve bonservis kritiği, 'Süper Lig'in ortalamasının üzerinde olabilir' denildi.

GALATASARAY'IN SÜRPRİZ HAMLESİNİN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Stuttgart ile toplamda 43 maça çıkan Millot, bu müsabakalarda 12 gol atıp 8 de asist yaptı.