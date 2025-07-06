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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da veda: Alvaro Morata anlaşması tamamlandı!

Galatasaray'da Alvaro Morata ile yollar ayrılıyor. Kariyerine Süper Lig'de devam etmek istemeyen Alvaro Morata, Galatasaray'dan sonra Serie A'ya dönmeye hazırlanıyor.

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Galatasaray'da veda: Alvaro Morata anlaşması tamamlandı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 19:17
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 19:19

ve Alvaro Morata sürecinde beklenen son yaşanıyor. 'de istediği ortamı bulamayan Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrılma konusunu netleştirdi.

GALATASARAY'DA ALVARO MORATA'YA VEDA

Alvaro Morata, an itibarıyla ekibi Como ile anlaştı ve Galatasaray'dan için izin istedi. Esasen ise bir miktar da bonservis kazandırarak gitmesi beklenen yıldız golcü, Serie A'da düzenli oynamak ve ile 2026 Dünya Kupası'nda yer almak istiyor.

Galatasaray'da veda: Alvaro Morata anlaşması tamamlandı!

ALVARO MORATA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile geçen sezon 16 maça çıkan Alvaro Morata, 7 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY ALVARO MORATA'YI NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Sarı kırmızılı takım; yıldız golcüyü Milan'dan kiralamıştı. İlave olarak ise sözleşmesi bitmeden ayrılmak isteyen İspanyol, Galatasaray'a gelir sağlayacak.
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#Como
#Spor
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