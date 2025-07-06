Galatasaray'da veda: Alvaro Morata anlaşması tamamlandı!

Galatasaray ve Alvaro Morata sürecinde beklenen son yaşanıyor. Türkiye'de istediği ortamı bulamayan Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrılma konusunu netleştirdi.

GALATASARAY'DA ALVARO MORATA'YA VEDA

Alvaro Morata, an itibarıyla Serie A ekibi Como ile anlaştı ve Galatasaray'dan transfer için izin istedi. Esasen ise bir miktar da bonservis kazandırarak gitmesi beklenen yıldız golcü, Serie A'da düzenli oynamak ve İspanya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda yer almak istiyor.

ALVARO MORATA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile geçen sezon 16 maça çıkan Alvaro Morata, 7 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.