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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Victor Nelsson ayrılığı: Süper Lig ekibine imzayı atıyor!

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Victor Nelsson'a, Süper Lig'den Samsunspor talip oldu. Gelecek sezon için transfer planlamalarına devam eden Samsunspor, Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Victor Nelsson için görüşmelere başladı.

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Galatasaray'da Victor Nelsson ayrılığı: Süper Lig ekibine imzayı atıyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 22:12
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 22:12

'dan flaş bir hamlesi geldi ve Galatasaraylı için pazarlıklar başladı. 'de geçen yılın üzerine koyarak devam etmek isteyen Samsunspor, 'da gözden çıkarılan Victor Nelsson için resmen masaya oturdu.

Galatasaray'da Victor Nelsson ayrılığı: Süper Lig ekibine imzayı atıyor!

SAMSUNSPOR'DAN GALATASARAYLI VICTOR NELSSON'A TRANSFER KANCASI

Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren ve Avrupa bileti alan Samsunspor, kaliteli bir kadro için transfer planlamalarına devam ediyor. Halihazırda birkaç takviye yapan ve yeni sezon öncesinde dengeli bir profil çizen Samsunspor, an itibarıyla ise çıtayı yükseltti ve Galatasaray yönetimince 'ayrılık' kararı alınan Victor Nelsson için transfer pazarlıklarına başladı! Geçtiğimiz günlerde Okan Buruk'un da vedasını duyurduğu Victor Nelsson'un, kısa süre içerisinde Samsunspor'a imza atması bekleniyor.

Galatasaray'da Victor Nelsson ayrılığı: Süper Lig ekibine imzayı atıyor!

GALATASARAY'DA VICTOR NELSSON İÇİN OKAN BURUK'TAN NET TAVIR

Yıldız savunmacının kariyerinin inişte olduğunu gözeten Okan Buruk, Danimarkalı stoper için net şekilde 'ayrılık' raporu bildirmiş ve kritik süreci yönetime bırakmıştı.

Galatasaray'da Victor Nelsson ayrılığı: Süper Lig ekibine imzayı atıyor!

SAMSUNSPOR'UN TRANSFER SÜRPRİZİ VICTOR NELSSON'UN GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray formasıyla toplamda 144 maça çıkan Victor Nelsson, 4 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Galatasaray'da Victor Nelsson ayrılığı: Süper Lig ekibine imzayı atıyor!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY VICTOR NELSSON'U HANGİ TAKIMDAN TRANSFER ETMİŞTİ?
Sarı kırmızılılar, Danimarkalı stoper için Kopenhag'a 7 milyon Euro bonservis ödemişti.
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ETİKETLER
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#Spor
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