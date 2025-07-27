Galatasaray'da Victor Nelsson ayrılığı: Süper Lig ekibine imzayı atıyor!

Samsunspor'dan flaş bir transfer hamlesi geldi ve Galatasaraylı Victor Nelsson için pazarlıklar başladı. Süper Lig'de geçen yılın üzerine koyarak devam etmek isteyen Samsunspor, Galatasaray'da gözden çıkarılan Victor Nelsson için resmen masaya oturdu.

SAMSUNSPOR'DAN GALATASARAYLI VICTOR NELSSON'A TRANSFER KANCASI

Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren ve Avrupa bileti alan Samsunspor, kaliteli bir kadro için transfer planlamalarına devam ediyor. Halihazırda birkaç takviye yapan ve yeni sezon öncesinde dengeli bir profil çizen Samsunspor, an itibarıyla ise çıtayı yükseltti ve Galatasaray yönetimince 'ayrılık' kararı alınan Victor Nelsson için transfer pazarlıklarına başladı! Geçtiğimiz günlerde Okan Buruk'un da vedasını duyurduğu Victor Nelsson'un, kısa süre içerisinde Samsunspor'a imza atması bekleniyor.

GALATASARAY'DA VICTOR NELSSON İÇİN OKAN BURUK'TAN NET TAVIR

Yıldız savunmacının kariyerinin inişte olduğunu gözeten Okan Buruk, Danimarkalı stoper için net şekilde 'ayrılık' raporu bildirmiş ve kritik süreci yönetime bırakmıştı.

SAMSUNSPOR'UN TRANSFER SÜRPRİZİ VICTOR NELSSON'UN GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray formasıyla toplamda 144 maça çıkan Victor Nelsson, 4 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.