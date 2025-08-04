Galatasaray'da yaprak dökümü! Okan Buruk kararını verdi

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun başlamasına sayılı günler kalırken, Galatasaray son hazırlık maçında Lazio'yu ağırladı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan deviyle evinde oynadığı mücadeleden 2-2 beraberlikle

OKAN BURUK ONAY VERDİ

Öte yandan Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk kadroya neşteri vurdu. Buruk, planları arasında yer almayan 4 oyuncu ile yolların ayrılmasına onay verdi. Sarı-kırmızılı ekibin devre arasında kadrosuna kattığı Frankowski, yeniden Fransa Ligue 1'e dönüyor.

RENNES YOLCUSU

Geçtiğimiz günlerde Fransız basınında çıkan haberlerde Rennes ile Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı aktarılmıştı.

Dün akşam saatlerinde gelen KAP bildirimiyle, Frankowski'nin Rennes'e transferi resmileşti.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1952097416280236308

NELSSON'A TEKLİF YOK

Teknik direktör Okan Buruk'un "Bizimle olmayacak" dediği Victor Nelsson'a şu ana kadar Avrupa'dan resmi teklif gelmedi. Galatasaray cephesi, Danimarkalı stoperi bonservisiyle göndermek istese de henüz istediğini bulamadı.

KÖHN'E YER KALMADI

Her ne kadar hazırlık sürecinde performansı beğenilse de Galatasaray'da Derrick Köhn ile de yollar ayrılacak. Kiralıktan dönen 26 yaşındaki futbolcu, sol bekte Eren Elmalı ve Jakobs'un ardından 3. isim konumuna düştü. Sarı-kırmızılı ekip, yabancı kontenjanını açmak için Köhn ile vedalaşacak.

İŞTE İSTENEN BONSERVİS

Bundesliga'dan talipleri olan futbolcuyla Rusya'dan Krasnodar da yakından ilgileniyor. Galatasaray yönetimi Köhn için 6 milyon Euro civarında bir bonservis geliri elde etmek istiyor.

CUESTA PLANLAMADA YOK

Galatasaray'ın ara tranferde kadrosuna kattığı bir başka isim ise Carlos Cuesta'ydı. Aslan, Kolombiyalı savunmacıyı yeni sezon planlamasında düşünmezken, elden çıkarmanın yollarını arıyor.

ZANIOLO'NUN DURUMU BELİRSİZ

2 sezonluk kiralık maceranın ardından Galatasaray'a dönen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun akıbeti ise henüz netlik kazanmadı. Cimbom, 26 yaşındaki futbolcu için iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılığa izin verebilir. Ancak istenilen seviyede 10 numara bulunmazsa ve etkili de performans gösterirse takımda kalma şansı doğabilir.

MORATA'NIN COMO ISRARI

Galatasaray'da geleceği uzun süredir tartışma konusu olan Alvaro Morata için henüz net karar çıkmadı. İspanyol yıldız, Como ile el sıkışsa da Cimbom bu transfer için 7-8 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talebinde bulunuyor.