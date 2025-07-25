Galatasaray'da yeni stoper belli oldu: Victor Nelsson ve Carlos Cuesta dönemi bitiyor!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Victor Nelsson ve Carlos Cuesta için nihai karar geldi. Victor Nelsson ve Carlos Cuesta'nın Galatasaray'da devam etmesini istemeyen Okan Buruk, stoper rotasyonuna Arda Ünyay'ı dahil etmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN STOPER SÜRPRİZİ: ARDA ÜNYAY

Galatasaray'da Arda Ünyay sürprizi yaşanıyor. Genç yetenek; Admira Wecker ve Cagliari ile oynana hazırlık maçlarında dikkatleri üzerine çekerken, ayrıca da Okan Buruk adına Victor Nelsson ve Carlos Cuesta sürecini hızlandırmış oldu! Galatasaray'ın defans derinliğinde Arda Ünyay'ı da planlamalara katmak isteyen Okan Buruk, Victor Nelsson ve Carlos Cuesta'nın alternatifi olarak 18 yaşındaki genç savunmacıyı listenin başına yazdı.

GALATASARAY'DA CARLOS CUESTA VE VICTOR NELSSON VEDASI

Galatasaray yönetimi, Victor Nelsson ve Carlos Cuesta için transfer sürecini başlattı! Menajerler aracılığıyla Victor Nelsson ve Carlos Cuesta'ya kulüp arayan Galatasaray, uygun şartların oluşmasıyla birlikte iki isme de hızlıca veda etmek istiyor.

GALATASARAY'DA ARDA ÜNYAY'DAN SONRA KRİTİK HAMLE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Arda Ünyay'ı kadroya dahil etmeye hazırlanırken, ilave olarak da Davinson Sanchez'in yanına dünya çapında bir savunmacı transfer edilmesini istiyor. Zira başarılı hoca, Avrupa arenasında büyük bir zafer için kritik planlamalar gerçekleştiriyor.