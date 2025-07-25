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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da yeni stoper belli oldu: Victor Nelsson ve Carlos Cuesta dönemi bitiyor!

Galatasaray'da Victor Nelsson ve Carlos Cuesta dönemi sona eriyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arda Ünyay ile birlikte Victor Nelsson ve Carlos Cuesta'ya veda etmeye hazırlanıyor.

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Galatasaray'da yeni stoper belli oldu: Victor Nelsson ve Carlos Cuesta dönemi bitiyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 19:04
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 19:08

Galatasaray'da Okan Buruk'tan ve Carlos Cuesta için nihai karar geldi. Victor Nelsson ve Carlos Cuesta'nın Galatasaray'da devam etmesini istemeyen Okan Buruk, stoper rotasyonuna Arda Ünyay'ı dahil etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da yeni stoper belli oldu: Victor Nelsson ve Carlos Cuesta dönemi bitiyor!

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN STOPER SÜRPRİZİ: ARDA ÜNYAY

Galatasaray'da Arda Ünyay sürprizi yaşanıyor. Genç yetenek; Admira Wecker ve Cagliari ile oynana hazırlık maçlarında dikkatleri üzerine çekerken, ayrıca da Okan Buruk adına Victor Nelsson ve Carlos Cuesta sürecini hızlandırmış oldu! Galatasaray'ın defans derinliğinde Arda Ünyay'ı da planlamalara katmak isteyen Okan Buruk, Victor Nelsson ve Carlos Cuesta'nın alternatifi olarak 18 yaşındaki genç savunmacıyı listenin başına yazdı.

Galatasaray'da yeni stoper belli oldu: Victor Nelsson ve Carlos Cuesta dönemi bitiyor!

GALATASARAY'DA CARLOS CUESTA VE VICTOR NELSSON VEDASI

Galatasaray yönetimi, Victor Nelsson ve Carlos Cuesta için transfer sürecini başlattı! Menajerler aracılığıyla Victor Nelsson ve Carlos Cuesta'ya kulüp arayan Galatasaray, uygun şartların oluşmasıyla birlikte iki isme de hızlıca veda etmek istiyor.

Galatasaray'da yeni stoper belli oldu: Victor Nelsson ve Carlos Cuesta dönemi bitiyor!

GALATASARAY'DA ARDA ÜNYAY'DAN SONRA KRİTİK HAMLE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Arda Ünyay'ı kadroya dahil etmeye hazırlanırken, ilave olarak da Davinson Sanchez'in yanına dünya çapında bir savunmacı transfer edilmesini istiyor. Zira başarılı hoca, Avrupa arenasında büyük bir zafer için kritik planlamalar gerçekleştiriyor.

Galatasaray'da yeni stoper belli oldu: Victor Nelsson ve Carlos Cuesta dönemi bitiyor!

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA ÜNYAY GALATASARAY'A NEREDEN GELMİŞTİ?
Sarı kırmızılılar, genç yeteneği Ankaragücü'nden transfer etmişti.
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ETİKETLER
#victor nelsson
#victor nelsson
#Transfer Haberleri
#Galatasaray Transferleri
#Arda Ünyay
#Carlos Cuesta
#Spor
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