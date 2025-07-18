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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da yıldız kaleci için maaş konusu netleşti: 10 milyon Euronun altına indi!

Galatasaray'da Ederson transferi adım adım ilerliyor. An itibarıyla Galatasaray yönetimi, Ederson ile transfer görüşmelerinde büyük aşama kaydetti.

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Galatasaray'da yıldız kaleci için maaş konusu netleşti: 10 milyon Euronun altına indi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 22:46
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 22:51

'da kaleci konusu netleşmeye başladı. Fernando Muslera sonrasında uzun zamandır kaleci arayan Galatasaray'a, 'dan olumlu cevap geldi ve maaş kritiğine geçildi.

GALATASARAY'DA EDERSON TRANSFERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ederson için ince eleyip sık dokuyan sarı kırmızılı yöneticiler, 31 yaşındaki eldivenle söz kesti! Halihazırda Galatasaray ile görüşmelere 10 milyon Euro maaş isteğiyle başlayan Ederson, şu anda ise ciddi bir indirimi kabul etti ve transferin tamamlanması için kulüplerin anlaşmasını beklemeye geçti.

Galatasaray'da yıldız kaleci için maaş konusu netleşti: 10 milyon Euronun altına indi!

GALATASARAY'IN YENİ 1 NUMARASI EDERSON'UN SÖZLEŞMESİNDE SON SENE

Galatasaray'ın ön anlaşmaya vardığı Ederson, Manchester City ile olan kontratının son yılına girmişti. Esasen ise kritik transferin 3 milyon Euro civarına biteceği düşünülen süreçte, Galatasaray'ın yakın zamanda Ederson'u duyurması bekleniyor.

Galatasaray'da yıldız kaleci için maaş konusu netleşti: 10 milyon Euronun altına indi!

EDERSON VE GUARDIOLA DÖNEMİ

Pep Guardiola yönetimindeki mavilerde kritik bir görev üstelenen ve oyunu geriden kuran Ederson, ayrıca yaptığı asistlerle de bir kaleci olarak ciddi bir katkı sağlamış ve adından söz ettirmişti.

Galatasaray'da yıldız kaleci için maaş konusu netleşti: 10 milyon Euronun altına indi!

GALATASARAY'IN TRANSFER SÜRPRİZİ EDERSON VE MANCHESTER CITY PERFORMANSI

Galatasaray'ın transfer etmeye hazırlandığı Ederson, geçen yıl Manchester City ile 40 maça çıkmış ve 3611 dakika süre almıştı. Ayrıca bu süreçte tam 13 mücadeleyi gol yemeden bitiren Brezilyalı, 54 kez ise skor tabelasının değişmesine engel olamamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

EDERSON İNGİLİZ DEVİNE NEREDEN GELMİŞTİ?
Manchester City, yıldız kaleciyi 40 milyon Euro bonservisle Benfica'dan transfer etmişti.
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#galatasaray
#galatasaray
#Transfer Haberleri
#Ederson
#Ederson
#10 milyon euro
#Spor
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