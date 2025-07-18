Galatasaray'da yıldız kaleci için maaş konusu netleşti: 10 milyon Euronun altına indi!

Galatasaray'da kaleci konusu netleşmeye başladı. Fernando Muslera sonrasında uzun zamandır kaleci arayan Galatasaray'a, Ederson'dan olumlu cevap geldi ve maaş kritiğine geçildi.

GALATASARAY'DA EDERSON TRANSFERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ederson için ince eleyip sık dokuyan sarı kırmızılı yöneticiler, 31 yaşındaki eldivenle söz kesti! Halihazırda Galatasaray ile görüşmelere 10 milyon Euro maaş isteğiyle başlayan Ederson, şu anda ise ciddi bir indirimi kabul etti ve transferin tamamlanması için kulüplerin anlaşmasını beklemeye geçti.

GALATASARAY'IN YENİ 1 NUMARASI EDERSON'UN SÖZLEŞMESİNDE SON SENE

Galatasaray'ın ön anlaşmaya vardığı Ederson, Manchester City ile olan kontratının son yılına girmişti. Esasen ise kritik transferin 3 milyon Euro civarına biteceği düşünülen süreçte, Galatasaray'ın yakın zamanda Ederson'u duyurması bekleniyor.

EDERSON VE GUARDIOLA DÖNEMİ

Pep Guardiola yönetimindeki mavilerde kritik bir görev üstelenen ve oyunu geriden kuran Ederson, ayrıca yaptığı asistlerle de bir kaleci olarak ciddi bir katkı sağlamış ve adından söz ettirmişti.

GALATASARAY'IN TRANSFER SÜRPRİZİ EDERSON VE MANCHESTER CITY PERFORMANSI

Galatasaray'ın transfer etmeye hazırlandığı Ederson, geçen yıl Manchester City ile 40 maça çıkmış ve 3611 dakika süre almıştı. Ayrıca bu süreçte tam 13 mücadeleyi gol yemeden bitiren Brezilyalı, 54 kez ise skor tabelasının değişmesine engel olamamıştı.