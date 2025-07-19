Galatasaray'da yıldız kanat transferi: Adres yine Bayern Münih!

Galatasaray'da kritik transfer çalışmaları ivedi şekilde devam ediyor. Gelecek sezon Avrupa'da derece elde etmek isteyen Galatasaray, Leroy Sane sonrasında Kingsley Coman için de resmen devreye girdi.

GALATASARAY'DAN KINGSLEY COMAN TAKVİYESİ

Mundo Deportivo'nun haberine göre sarı kırmızılı takım, Bundesliga deviyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kingsley Coman'ı hedefine aldı. Esasen ise Galatasaray, Leroy Sane sonrasında yıldız bir kanat daha transfer etmek istiyor.

BARCELONA FAKTÖRÜ

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'nın da ilgilendiği Kingsley Coman'ın, Almanya'dan ayrılmaya sıcak baktığı düşünülüyor.