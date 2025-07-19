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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da yıldız kanat transferi: Adres yine Bayern Münih!

Galatasaray'dan Leroy Sane sonrasında sürpriz bir transfer hamlesi daha geldi. Yıldız transferlerinde hız kesmek istemeyen Galatasaray, şimdi de Bayern Münihli Kingsley Coman'ı gündemine aldı.

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Galatasaray'da yıldız kanat transferi: Adres yine Bayern Münih!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 18:29

'da kritik çalışmaları ivedi şekilde devam ediyor. Gelecek sezon Avrupa'da derece elde etmek isteyen Galatasaray, sonrasında Kingsley Coman için de resmen devreye girdi.

GALATASARAY'DAN KINGSLEY COMAN TAKVİYESİ

Mundo Deportivo'nun haberine göre sarı kırmızılı takım, Bundesliga deviyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kingsley Coman'ı hedefine aldı. Esasen ise Galatasaray, Leroy Sane sonrasında yıldız bir kanat daha transfer etmek istiyor.

Galatasaray'da yıldız kanat transferi: Adres yine Bayern Münih!

BARCELONA FAKTÖRÜ

Hansi Flick yönetimindeki 'nın da ilgilendiği Kingsley Coman'ın, Almanya'dan ayrılmaya sıcak baktığı düşünülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

COMAN'IN SON SEZONU NASILDI?
Bayern Münih ile 45 maça çıkan Kingsley Coman, 9 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı.
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ETİKETLER
#barcelona
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#serie a
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#Galatasaray Transferleri
#Kingsley Coman
#Kingsley Coman
#Spor
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