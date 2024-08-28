Galatasaray'da yönetim kurulu toplantısı öncesi şok istifa: Sırada yeni isimler var

28 Ağustos 2024 19:18 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 19:29

Galatasaray Young Boys mağlubiyeti sonrası durum değerlendirmesi yapmak üzere toplanı kararı aldı. Yenilgiden moral anlamda olumsuz etkilenen takım yönetiminde çeşitli anlaşmazlıklarla istifaların peşi sıra geleceği konuşuluyor. İlk istifa yönetim kurulu üyesi Ali Yüce'den geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu’ndan elenen Galatasaray’da durum değerlendirmesi yapılıyor. Toplantının öncesinde ise Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce istifa etti. RAMS Park’ta devam eden toplantıda Ali Yüce’nin istifasını resmi olarak sunmasının ardından yeni isimlerin de bırakacağı konuşuluyor.

KARABORSA BİLET TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Galatasaray'ın dünkü 'karaborsa bilet' açıklamasının Young Boys maçının hemen öncesinde yapılmasının, Ali Yüce'nin istifasında başrol oynadığı öğrenildi.