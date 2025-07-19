Galatasaray'da Yunus Akgün gerçeği: Transferde sürpriz karar!

Galatasaray'da Yunus Akgün'den sürpriz kararlar geldi. Galatasaray ile sözleşme görüşmelerinde bulunan Yunus Akgün, sarı kırmızılı kulübe imza atmak için Avrupa'nın önemli ekiplerini reddetti.

GALATASARAY'DA YUNUS AKGÜN'DEN TRANSFER KRİTİĞİ

Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Yunus Akgün, sözleşme görüşmeleri esnasında net bir tavır takındı. Galatasaray ile masaya oturan Yunus Akgün, Monaco ve Borussia Dortmund'a ise 'hayır' cevabını verdi! Menajerler aracılığıyla Yunus Akgün ile görüşmek isteyen Avrupa ekipleri, milli futbolcudan adeta veto yedi.

YUNUS AKGÜN'ÜN ŞAMPİYONLUK PERFORMANSI

Galatasaray ile geçen sezon kupalar kazanan Yunus Akgün, sarı kırmızılı formayla 44 maça çıkmış ve 12 gol ile 14 asistlik etkileyici bir performans sergilemişti.