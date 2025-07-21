Galatasaray'da Yunus Akgün'den transfer itirafı:

Yunus Akgün, Fernando Muslera'dan bahsetti ve Galatasaray'daki kritik dönemeçlere dikkat çekti. Halihazırda sarı kırmızılı formayla mutlu olduğunu ifade eden Yunus Akgün, esasen ise La Liga'nın iyi bir tercih olacağını belirtti.

YUNUS AKGÜN'DEN GALATASARAY KRİTİKLERİ

"Rekabet olduğu sürece her zaman başarı gelir. Kanatta da kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacağını biliyoruz. Hak eden oynayacaktır. Benim performansımdan ziyade takımın başarılı olması önemli. Tabii ben yine de geçen sezonun üzerine çıkmak istiyorum performans olarak. Sağ kanat, sol kanat, forvet arkası… Fark etmiyor benim için. Hocam nerede görev verirse versin elimden geleni yaparım. Şu anda Avrupa düşüncem yok. Galatasaray'da hedeflerim ve hayallerim var. Daha çok kupa kazanmak ve başarılı olmak istiyorum burada. Avrupa hayalim ise uzun vadede; yani her oyuncunun vardır. Premier Lig de olabilir ama La Liga'yı daha çok yakıştırıyorum kendime. Bana daha uygun olduğunu düşünüyorum. Kulüpte ise Muslera ve Mertens çok büyük karakterlerdi. Çok güzel günler yaşadık. Sezon başı geldiğimizde Lucas’la da konuştuk; 'Muslera'sız nasıl olacak?' diye. Onu görmeyince tuhaf oluyoruz."