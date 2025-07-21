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Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Yunus Akgün'den transfer itirafı: "Bana daha uygun"

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Yunus Akgün'den açıklamalar geldi. Milli futbolcu, transfer sürecine ve Galatasaray günlerine değindi.

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Galatasaray'da Yunus Akgün'den transfer itirafı:
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 21:20
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 21:20

, 'dan bahsetti ve 'daki kritik dönemeçlere dikkat çekti. Halihazırda sarı kırmızılı formayla mutlu olduğunu ifade eden Yunus Akgün, esasen ise 'nın iyi bir tercih olacağını belirtti.

Galatasaray'da Yunus Akgün'den transfer itirafı: "Bana daha uygun"

YUNUS AKGÜN'DEN GALATASARAY KRİTİKLERİ

"Rekabet olduğu sürece her zaman başarı gelir. Kanatta da kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacağını biliyoruz. Hak eden oynayacaktır. Benim performansımdan ziyade takımın başarılı olması önemli. Tabii ben yine de geçen sezonun üzerine çıkmak istiyorum performans olarak. Sağ kanat, sol kanat, forvet arkası… Fark etmiyor benim için. Hocam nerede görev verirse versin elimden geleni yaparım. Şu anda Avrupa düşüncem yok. Galatasaray'da hedeflerim ve hayallerim var. Daha çok kupa kazanmak ve başarılı olmak istiyorum burada. Avrupa hayalim ise uzun vadede; yani her oyuncunun vardır. Premier Lig de olabilir ama La Liga'yı daha çok yakıştırıyorum kendime. Bana daha uygun olduğunu düşünüyorum. Kulüpte ise Muslera ve Mertens çok büyük karakterlerdi. Çok güzel günler yaşadık. Sezon başı geldiğimizde Lucas’la da konuştuk; 'Muslera'sız nasıl olacak?' diye. Onu görmeyince tuhaf oluyoruz."

Galatasaray'da Yunus Akgün'den transfer itirafı: "Bana daha uygun"

Sıkça Sorulan Sorular

YUNUS AKGÜN'Ü AVRUPA'DAN İSTEYEN VAR MI?
Yetenekli hücumcu için Monaco ve Borussia Dortmund devreye girmiş ama transfer görüşmeleri ilerlememişti.
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