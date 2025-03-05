Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Galatasaray'daki doping iddialarına ünlü bilim insanından yorum!

Galatasaraylı futbolcuların saçlarını sarıya boyatarak doping testlerinden kaçtığı yönündeki sosyal medya iddiasının bilimsel bir dayanağı olup olmadığı netleşti. İddiaya ünlü profesör Sevil Atasoy açıklık getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'daki doping iddialarına ünlü bilim insanından yorum!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 12:28

Son günlerde Galatasaraylı futbolcular hakkında ortaya atılan doping iddialarına yönelik bilimsel bir açıklama geldi. Özellikle bazı oyuncuların saçlarını sarıya boyatmasının doping kullanımını gizlemek amacıyla yapıldığı öne sürülüyordu. Ancak, Adli Tıp Enstitüsü eski müdürü ve Üsküdar Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy, bu iddialara kesin bir yanıt verdi.

"CHATGBT'Yİ BIRAKIN BENİ DİNLEYİN"

Sosyal medyada sahte hesaplardan yapılan paylaşımlarda, Morata'nın saçını boyatması örnek gösterilerek, Galatasaraylı futbolcuların da benzer bir yöntemle doping testlerinden kaçtığı iddia edildi. Bu tartışmalara son noktayı koyan Sevil Atasoy, şu açıklamayı yaptı: "Doping testi için sadece saç örneği kullanılmaz. Üstelik boyalı saçta da aranan madde bulunur. ChatGPT'yi bir yana bırakın. Beni dinleyin… 1 Ocak 2023 itibarıyla WADA kurallarına göre doping testlerinde saç örneği alınmaz, yalnızca idrar ve kan testleri yapılır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trendyol Süper Lig'de şampiyonu belirlediler! Galatasaray Fenerbahçe sezon sonunda kaç puan olacak?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'a Victor Nelsson sürprizi! Roma kararını verdi

Sıkça Sorulan Sorular

DOPİNG NEDİR?
Sporcunun performansını artırmak amacıyla ; vücuda verilmesi gereken maddelerin çeşitli yollarla vücuda verilmesine doping denir.Burada genelde sentetik malzemeler kullanılır. Bunlar doğal besin kaynaklarından alınamayan ve organizmanın üretemediği maddelerdir.Bu maddeler organizmada çeşitli uyarılara yol açmakta ve sporcunun rakiplerine karşı çeşitli avantajlar sağlamaktadır.
ETİKETLER
#doping
#Galatasaray Spor Kulübü
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.