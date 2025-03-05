Galatasaray'daki doping iddialarına ünlü bilim insanından yorum!

Galatasaraylı futbolcuların saçlarını sarıya boyatarak doping testlerinden kaçtığı yönündeki sosyal medya iddiasının bilimsel bir dayanağı olup olmadığı netleşti. İddiaya ünlü profesör Sevil Atasoy açıklık getirdi.

Son günlerde Galatasaraylı futbolcular hakkında ortaya atılan doping iddialarına yönelik bilimsel bir açıklama geldi. Özellikle bazı oyuncuların saçlarını sarıya boyatmasının doping kullanımını gizlemek amacıyla yapıldığı öne sürülüyordu. Ancak, Adli Tıp Enstitüsü eski müdürü ve Üsküdar Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy, bu iddialara kesin bir yanıt verdi.

"CHATGBT'Yİ BIRAKIN BENİ DİNLEYİN"

Sosyal medyada sahte hesaplardan yapılan paylaşımlarda, Morata'nın saçını boyatması örnek gösterilerek, Galatasaraylı futbolcuların da benzer bir yöntemle doping testlerinden kaçtığı iddia edildi. Bu tartışmalara son noktayı koyan Sevil Atasoy, şu açıklamayı yaptı: "Doping testi için sadece saç örneği kullanılmaz. Üstelik boyalı saçta da aranan madde bulunur. ChatGPT'yi bir yana bırakın. Beni dinleyin… 1 Ocak 2023 itibarıyla WADA kurallarına göre doping testlerinde saç örneği alınmaz, yalnızca idrar ve kan testleri yapılır."