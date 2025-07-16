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 | Murat Makas

Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! Yunan basını sürpriz ismi duyurdu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mertens'den boşalan bölgeyi doldurmak istiyor. Yunan basını sarı-kırmızılı ekibin istediği 10 numarayı duyurdu. İşte detaylar...

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Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! Yunan basını sürpriz ismi duyurdu
KAYNAK:
A Spor
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 11:49

Victor Osimhen’i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren ’da 10 numara arayışları başladı. ’ne güçlü giriş yapmak isteyen Cimbom dünyaca ünlü yıldızlara yöneliyor. 'in vedasının ardından Okan Buruk yönetimden boşalan bölge için transfer istemişti.

Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! Yunan basını sürpriz ismi duyurdu

ERIK LAMELA LİSTEDE

Galatasaray’da forvet arkası ve 10 numara pozisyonu bölgesi için birçok isim listeye girdi. Yunan basını sarı-kırmızılı ekibin ilgilendiği ismi duyurdu. Yunan basınında Galatasaray'ın Erik Lamela ilgilendiği öne sürüldü.

ARJANTİNLİ 10 NUMARA

Yunanistan Süper Ligi takımlarından AEK'da forma giyen Arjantinli orta sahayı Galatasaray'ın istediği iddia edildi.
AEK ile kontratı Haziran 2027'de bitecek Lamela'nın da bu transfere sıcak bakabileceği savunuldu. 33 yaşındaki futbolcu geçen sezon Yunan ekibinde 30 resmi maça çıkarken 6 gol attı, 3 asist yaptı, bin 851 dakika süre aldı.

Galatasaray'dan 10 numara hamlesi! Yunan basını sürpriz ismi duyurdu

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN KÖTÜ HABER

Orta saha ve 10 numara bölgesi için milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ismi de gündeme gelmişti. Hakan Çalhanoğlu’ndan Cimbom’a kötü haber geldi. Inter Başkanı Giuseppe Marotta, transfer söylentileri için son noktayı koydu.

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Marotta, gazetecilere yaptığı açıklamada "Hakan her yönüyle bizim oyuncumuz ve sezon öncesi kampına çağrıldı" dedi.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#transfer
#Dries Mertens
#Erik Lamela
#Spor
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