Galatasaray'dan 125 milyon liralık sponsorluk anlaşması!

05 Kasım 2024 22:09 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 22:11

Galatasaray, forma sırt sponsorluğu için Pasifik Holding ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray​, forma sırt sponsorluğu için Pasifik Holding ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımın yaptığı açıklamada:

"Şirketimiz ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. arasında, Galatasaray Futbol A Takımımızın forma sırtı reklamında Pasifik Holding markasının kullanılması konusunda, 2024-2025​ sezonu için yeni sponsorluk​ sözleşmesi imzalanmıştır. 2024-2025 sezonu için toplam sponsorluk bedeli 125.000.000TL+KDV olarak belirlenmiştir." sözlerine yer verildi.