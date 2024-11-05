Galatasaray'dan 125 milyon liralık sponsorluk anlaşması!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
05 Kasım 2024 22:09 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 22:11
Galatasaray, forma sırt sponsorluğu için Pasifik Holding ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galatasaray, forma sırt sponsorluğu için Pasifik Holding ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı takımın yaptığı açıklamada:
"Şirketimiz ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. arasında, Galatasaray Futbol A Takımımızın forma sırtı reklamında Pasifik Holding markasının kullanılması konusunda, 2024-2025 sezonu için yeni sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2024-2025 sezonu için toplam sponsorluk bedeli 125.000.000TL+KDV olarak belirlenmiştir." sözlerine yer verildi.
Kaynak: tgrthaber.com