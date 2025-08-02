Galatasaray'dan 4 gollü beraberlik!

Galatasaray sezon öncesi son sınavda berabere kaldı. Lazio karşısında ritim bulmakta zorlanan Aslan, maçın son bölümünde skoru eşitledi.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1951711628463948118

GALATASARAY 2-2 LAZIO

Galatasaray Lucas Torreira (10) ile 1-0 öne geçerken, Lazio da Davinson Sanchez'in (33) kendi kalesine attığı gol ile skoru eşitledi. Akabindeki süreçte oyuna ağırlık koyan İtalya temsilcisi, Mattia Zaccagni (45+) ile devreye önde girdi! En nihayetinde ise ikinci yarıda ritim yakalamaya çalışan Galatasaray, yine Torreira (74) ile golü buldu ve maç beraberlikle sonuçlandı.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1951732646624817457

GALATASARAY SÜPER LİG İÇİN GERİ SAYIMDA

Sarı kırmızılılar, 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30 itibarıyla Gaziantep FK deplasmanına çıkacak ve Süper Lig sezonunu açacak.