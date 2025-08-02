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Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'dan 4 gollü beraberlik!

Galatasaray ve Lazio, RAMS Park'ta hazırlık maçı oynadı. Sarı kırmızılılar, kendi sahasındaki mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

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Galatasaray'dan 4 gollü beraberlik!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 23:12
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 23:14

sezon öncesi son sınavda berabere kaldı. karşısında ritim bulmakta zorlanan Aslan, maçın son bölümünde skoru eşitledi.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1951711628463948118

GALATASARAY 2-2 LAZIO

Galatasaray Lucas Torreira (10) ile 1-0 öne geçerken, Lazio da Davinson Sanchez'in (33) kendi kalesine attığı gol ile skoru eşitledi. Akabindeki süreçte oyuna ağırlık koyan İtalya temsilcisi, Mattia Zaccagni (45+) ile devreye önde girdi! En nihayetinde ise ikinci yarıda ritim yakalamaya çalışan Galatasaray, yine Torreira (74) ile golü buldu ve maç beraberlikle sonuçlandı.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1951732646624817457

GALATASARAY SÜPER LİG İÇİN GERİ SAYIMDA

Sarı kırmızılılar, 8 Ağustos Cuma günü saat 21.30 itibarıyla Gaziantep FK deplasmanına çıkacak ve Süper Lig sezonunu açacak.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA TRANSFERLER DEVAM EDECEK Mİ?
Aslan'ın, en başta kaleci olmak üzere yıldız takviyelerine devam etmesi bekleniyor.
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ETİKETLER
#galatasaray
#galatasaray
#lazio
#lazio
#hazırlık maçı
#Spor
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