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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'dan 8 milyon Euro maaş istedi: Deneyimli eldiven transferde zoru oynuyor!

Galatasaray'da Fernando Muslera sonrasında kaleci arayışları devam ederken, Yann Sommer ismi ön plana çıktı. Inter'in deneyimli file bekçisi, Galatasaray için transfer kapısını çok yüksekten açtı ve yıllık 8 milyon Euro maaş istedi.

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Galatasaray'dan 8 milyon Euro maaş istedi: Deneyimli eldiven transferde zoru oynuyor!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 23:37
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 23:37

'da Yann Sommer transferi zora girdi. Fernando Muslera sonrasında kaleye yıldız bir eldiven etmek isteyen Galatasaray, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Yann Sommer ile transfer masasına oturdu ama İsviçreli file bekçisinden flaş bir maaş çıkışı geldi.

GALATASARAY'DAN 8 MİLYON EURODAN 2 YILLIK KONTRAT İSTEDİ

Galatasaray'ın transfer görüşmeleri yaptığı Yann Sommer, 2 yıllık kontrat istedi ve senelik maaşının da 8 milyon Euro olmasını talep etti. Ayrıca Galatasaray'dan ekstra bonuslar da isteyen deneyimli , şu an için transfer sürecini zora soktu ve Galatasaray süreci ağırdan almaya karar verdi.

Galatasaray'dan 8 milyon Euro maaş istedi: Deneyimli eldiven transferde zoru oynuyor!

GALATASARAY'IN YANN SOMMER TRANSFERİNE INTER'DEN İZİN ÇIKTI

Galatasaray'ın gündeminde olan ve Inter ile son senesine giren Yann Sommer'e, mavi siyahlılardan transfer izni çıktı! Yann Sommer'in Galatasaray'dan istediği yüklü kontratı gören yöneticiler; İsviçreli kaleciye, 'eğer bu şartları kabul ederlerse bonservissiz gitmene izin vereceğiz' açıklamasını yaptı.

Galatasaray'dan 8 milyon Euro maaş istedi: Deneyimli eldiven transferde zoru oynuyor!

GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ YANN SOMMER'İN PERFORMANSI

Galatasaray'ın uygun bir maaş anlaşması yapmak istediği Yann Sommer, geçen sezon Inter ile 53 maça çıkmış ve 4800 dakika kaleyi korumuştu. Ayrıca bu dönemde 22 maçta gol yemeyen Yann Sommer, kalan müsabakalarda ise 55 kez skor tabelasının değişmesini engelleyememişti.

Galatasaray'dan 8 milyon Euro maaş istedi: Deneyimli eldiven transferde zoru oynuyor!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA KALE İÇİN BAŞKA ADAYLAR VAR MI?
Sarı kırmızılılar, Inaki Pena gibi pek çok isim için de araştırmalara devam ediyor.
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#Yann Sommer
#Spor
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