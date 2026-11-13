Galatasaray'dan Batrakov kararı! Menajeri İstanbul'a çağrıldı: Tam 70 milyon Euro...

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İstanbul
Galatasaray, gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzeri çeken Aleksey Batrakov'la masaya oturacak.
Türkiye Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Batrakov’un menajerini İstanbul’a çağıran sarı kırmızılılar, oyuncunun yıllık ücretine zam yapacak.
Bununla birlikte sözleşmesindeki “55 milyon avroya serbest kalır” maddesi de 70 milyon avroya çıkarılacak. Oyuncunun 4 yıllık sözleşmesi boyunca bu rakam geçerli olacak. Böylece yönetim 4 yıllık sözleşmesi bulunan genç yıldızı ilerleyen sezonlarda ucuza kaptırmamak için tedbirini almış olacak.
Batrakov’un menajeri Vladimir Kuzmichev’in 15 gün içinde İstanbul’a geleceği belirtildi.
Bununla birlikte Batrakov’un devre arasında teknik olarak Galatasaray’dan ayrılması mümkün değil. FIFA kurallarına göre bir oyuncu, bir sezonda en fazla iki takımda forma giyebiliyor. Bu sezonun başında Lokomotiv Moskova formasıyla 5 maça çıkan Batrakov, dev bir teklif gelse bile her hâlükârda sezonu Galatasaray’da tamamlayacak.
Galatasaray’a 25 milyon avroya transfer olduğunda performansı merakla beklenen Batrakov, kısa sürede kendisini ispat etti. Sarı kırmızılı formayla 13 maça çıkan Rus yıldız, dördü Şampiyonlar Ligi’nde, ikisi ligde toplam 6 gol attı, 3 de asist yaptı.