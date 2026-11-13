Galatasaray, gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzeri çeken Aleksey Batrakov'la masaya oturacak.

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HABERİN ÖZETİ Galatasaray'dan Batrakov kararı! Menajeri İstanbul'a çağrıldı: Tam 70 milyon Euro... Galatasaray, gösterdiği başarılı performansın ardından Aleksey Batrakov'un sözleşme şartlarını iyileştirmek ve serbest kalma bedelini artırmak için menajeriyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev'in 15 gün içinde İstanbul'a gelmesi ve oyuncunun yıllık ücretine zam yapılması bekleniyor. Oyuncunun sözleşmesindeki 55 milyon avroluk serbest kalma bedelinin 70 milyon avroya çıkarılması planlanıyor. FIFA kurallarına göre bir sezonda en fazla iki takımda oynanabilmesi ve oyuncunun sezon başında Lokomotiv Moskova'da forma giymiş olması nedeniyle Batrakov devre arasında takımdan ayrılamayacak. Galatasaray'a 25 milyon avroya transfer olan Rus futbolcu, çıktığı 13 maçta 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Türkiye Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Batrakov’un menajerini İstanbul’a çağıran sarı kırmızılılar, oyuncunun yıllık ücretine zam yapacak.

SERBEST KALMA BEDELİ DEĞİŞİYOR

Bununla birlikte sözleşmesindeki “55 milyon avroya serbest kalır” maddesi de 70 milyon avroya çıkarılacak. Oyuncunun 4 yıllık sözleşmesi boyunca bu rakam geçerli olacak. Böylece yönetim 4 yıllık sözleşmesi bulunan genç yıldızı ilerleyen sezonlarda ucuza kaptırmamak için tedbirini almış olacak.

Batrakov’un menajeri Vladimir Kuzmichev’in 15 gün içinde İstanbul’a geleceği belirtildi.

DEVRE ARASINDA İSTESE DE GİDEMEZ

Bununla birlikte Batrakov’un devre arasında teknik olarak Galatasaray’dan ayrılması mümkün değil. FIFA kurallarına göre bir oyuncu, bir sezonda en fazla iki takımda forma giyebiliyor. Bu sezonun başında Lokomotiv Moskova formasıyla 5 maça çıkan Batrakov, dev bir teklif gelse bile her hâlükârda sezonu Galatasaray’da tamamlayacak.

GİDEREK YILDIZLAŞIYOR

Galatasaray’a 25 milyon avroya transfer olduğunda performansı merakla beklenen Batrakov, kısa sürede kendisini ispat etti. Sarı kırmızılı formayla 13 maça çıkan Rus yıldız, dördü Şampiyonlar Ligi’nde, ikisi ligde toplam 6 gol attı, 3 de asist yaptı.