Galatasaray'dan beklenen hamle geldi: Süreç tamamlandı!

Galatasaray'da uzun zamandır beklenen gelişme, sonuca ulaştı. Bankalar Birliği'nden çıkmak için planlamalar yapan Galatasaray, kritik süreci resmen tamamladı.

GALATASARAY'DAN KAP BİLDİRİMİ

"T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış, 05/2021 döneminde ve 02/2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır."

https://x.com/GalatasaraySK/status/1947685525344641304

GALATASARAY'DA MALİ HAMLELER ÜST ÜSTE GELİYOR

Süper Lig şampiyonu, bugün öğlen saatlerinde yaptığı açıklamayla sermaye artırımına gittiğini de ayrıca duyurmuştu.