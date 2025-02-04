Galatasaray'dan bir transfer daha! Resmen İstanbul'da

Transferde Ahmet Kutucu ve Alvaro Morata gibi önemli hamleler yapan Galatasaray, şimdi de Mario Lemina'yı İstanbul'a getirdi. TRT Spor'un haberine göre sağlık kontrollerinde sorun çıkmazsa 31 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalanacak.

2.5 MİLYON POUND BONSERVİS BEDELİ

Wolverhampton Wanderers'da yaşadığı sıkıntılar sebebiyle gözden çıkarılan Lemina'nın bonservisi için 2.5 milyon Pound ödenecek. Ayrıca da deneyimli orta saha ile en az 2.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

SON DURUMU

İngiltere'de bu sezon 19 maça çıkan Gabonlu, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

YENİDEN DÖNÜYOR

Galatasaray formasıyla 2019 - 2020 sezonunda kiralık olarak mücadele eden Mario Lemina, gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı.