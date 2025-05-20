Galatasaray'dan çılgın şampiyonluk kutlaması! Detaylar belli oldu: Dünyaca ünlü sanatçı geliyor

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Taraftar büyük kutlamanın yeri ve zamanını merak ederken, detaylar da netleşmeye başladı. İşte Galatasaray'ın çılgın kutlama planı...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazandı. Logosuna 5. yıldızı takan sarı - kırmızılıların büyük şampiyonluk kutlaması ise merak konusu oldu. Galatasaray'da şampiyonluk kutlamasının detayları belli olmaya başladı. İşte detaylar...

1 MİLYON TARAFTAR YENİKAPI'DA BULUŞACAK

Görkemli bir kutlama yapmak isteyen ve tarihi 25 Mayıs Pazar olarak belirleyen Galatasaray Yönetimi, Yenikapı'da şölen gerçekleştirmek için İstanbul Valiliği'ne izin başvurusu yaptı.

Futbol takımının Göztepe deplasmanı sonrası Taksim'de toplanacağı ve Galatasaray Lisesi'nden kalkacak olan üstü açık otobüsle Yenikapı'da bir milyona yakın taraftarıyla buluşacağı öğrenildi.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICILARLA GÖRÜŞÜLÜYOR

Işık ve drone şovlarının olacağı kutlama için dünyaca ünlü sanatçılarla da görüşme halinde olunduğu belirtilirken, şarkıcı Emir Can İğrek'in 5. yıldıza özel marş hazırladığı kaydedildi.

Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını ise son hafta Başakşehir ile oynanacak maçtan sonra RAMS Park'ta kaldıracağı öğrenildi.