Galatasaray'dan çok konuşulacak kaleci hamlesi! Son aday için harekete geçildi

Fernando Muslera'nın ayrılışı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da birçok isim öne çıktı. Ancak son çalışmalarda son aday belli oldu. İşte Galatasaray'dan kaleci transferi hamlesi...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray transferde dünyaca ünlü yıldızları listesine alıyor. Şampiyonlar Ligi’nde önemli başarılar elde etmek isteyen Cimbom, Napoli’den kiraladığı Victor Osimhen’i tamamen kadroya katmak için tekliflerini yapıyor. Fernando Muslera’nın ayrılması sonrası kaleci transferi çalışmaları da hızlandı.

SON ADAY EDERSON OLDU

Gündeme gelen son kaleci, Manchester City'li Ederson oldu. Sarı kırmızılı transfer komitesi, Brezilyalı futbolcunun şartlarını resmi olarak sordu.

İngiliz ekibinden ayrılmaya sıcak bakabileceği öğrenilen tecrübeli kalecinin, maaş beklentisine göre resmi adımların atılabileceği ifade edildi. Tecrübeli kalecinin de maaş beklentisi karşılanırsa, Galatasaray'da da forma giymeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. İngiliz basınına göre 31 yaşındaki kaleciye, Suudi Arabistan'dan da yıllık 25 milyon euroyu bulan teklif olduğu iddia edilmişti.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

2017'den bu yana Manchester City'de forma giyen tecrübeli kaleci, bu süreçte 372 resmi maça çıktı. Ederson'un, İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.