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 | Murat Makas

Galatasaray'dan çok konuşulacak kaleci hamlesi! Son aday için harekete geçildi

Fernando Muslera'nın ayrılışı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da birçok isim öne çıktı. Ancak son çalışmalarda son aday belli oldu. İşte Galatasaray'dan kaleci transferi hamlesi...

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Galatasaray'dan çok konuşulacak kaleci hamlesi! Son aday için harekete geçildi
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 15:02

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren transferde dünyaca ünlü yıldızları listesine alıyor. Şampiyonlar Ligi’nde önemli başarılar elde etmek isteyen Cimbom, Napoli’den kiraladığı ’i tamamen kadroya katmak için tekliflerini yapıyor. Fernando Muslera’nın ayrılması sonrası transferi çalışmaları da hızlandı.

Galatasaray'dan çok konuşulacak kaleci hamlesi! Son aday için harekete geçildi

SON ADAY EDERSON OLDU

Gündeme gelen son kaleci, 'li oldu. Sarı kırmızılı komitesi, Brezilyalı futbolcunun şartlarını resmi olarak sordu.

İngiliz ekibinden ayrılmaya sıcak bakabileceği öğrenilen tecrübeli kalecinin, maaş beklentisine göre resmi adımların atılabileceği ifade edildi. Tecrübeli kalecinin de maaş beklentisi karşılanırsa, Galatasaray'da da forma giymeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. İngiliz basınına göre 31 yaşındaki kaleciye, Suudi Arabistan'dan da yıllık 25 milyon euroyu bulan teklif olduğu iddia edilmişti.

Galatasaray'dan çok konuşulacak kaleci hamlesi! Son aday için harekete geçildi

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

2017'den bu yana Manchester City'de forma giyen tecrübeli kaleci, bu süreçte 372 resmi maça çıktı. Ederson'un, İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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#manchester city
#galatasaray
#transfer
#kaleci
#victor osimhen
#Ederson
#Spor
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