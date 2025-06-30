Galatasaray'dan Dursun Özbek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu. Galatasaray Kulübü, Dursun Özbek’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ameliyat edildi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bugün laparoskopik bir operasyon geçirmiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup ameliyat sonrası bakım süreci devam etmektedir. Başkanımız Dursun Aydın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

