Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak hamle: TFF'den talep edecekler

08 May 2024 11:42 - Güncelleme : 08 May 2024 11:59

Galatasaray, Süper Lig'in bitmesine son 3 hafta kalan en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde... Sarı-kırmızılılarda şimdi gözler Karagümrük maçına çevrildi.

Sarı-kırmızılı takım 12 Mayıs'ta yapacağı maçın ardından şampiyonluğunu ilan ederse TFF'den Fenerbahçelileri kızdıracak bir talepte bulunacak.

İKİ KUPAYI DA İSTECEKLER

Galatasaray, eğer bu hafta şampiyonluğunu ilan ederse TFF'den Süper Kupa ve lig kupasını 19 Mayıs'ta sahasında oynanacağı Fenerbahçe maçına getirilmesini isteyecek.

5 YILDIZLI TİŞÖRTLERLE ÇIKMAYI PLANLIYORLAR

Galatasaray'ın takımın bu hafta mutlu sona ulaşması halinde Fenerbahçe derbisinde 5. yıldız logolu tişörtlerle çıkacağı öğrenildi.