Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak hamle: TFF'den talep edecekler
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
08 May 2024 11:42 - Güncelleme : 08 May 2024 11:59
Süper Lig'de şampiyonun belirlenmesine haftalar kaldı. Galatasaray, Karagümrük ile yapacağı karşılaşmada şampiyonluğunu ilan ederse TFF'den bir talepte bulunacak. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçında hem lig hem de Süper Kupa’nın stada getirilmesini isteyecek.
Galatasaray, Süper Lig'in bitmesine son 3 hafta kalan en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde... Sarı-kırmızılılarda şimdi gözler Karagümrük maçına çevrildi.
Sarı-kırmızılı takım 12 Mayıs'ta yapacağı maçın ardından şampiyonluğunu ilan ederse TFF'den Fenerbahçelileri kızdıracak bir talepte bulunacak.
İKİ KUPAYI DA İSTECEKLER
Galatasaray, eğer bu hafta şampiyonluğunu ilan ederse TFF'den Süper Kupa ve lig kupasını 19 Mayıs'ta sahasında oynanacağı Fenerbahçe maçına getirilmesini isteyecek.
5 YILDIZLI TİŞÖRTLERLE ÇIKMAYI PLANLIYORLAR
Galatasaray'ın takımın bu hafta mutlu sona ulaşması halinde Fenerbahçe derbisinde 5. yıldız logolu tişörtlerle çıkacağı öğrenildi.
Kaynak: tgrthaber.com