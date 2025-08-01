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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'dan George Gardi'ye tam yetki: "Bu transferi bitir"

Galatasaray'dan George Gardi'ye transfer izni çıktı. Uzun zamandır kaleci arayan Galatasaray, George Gardi'ye Alisson Becker transferi için tam yetki verdi.

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Galatasaray'dan George Gardi'ye tam yetki:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 22:20
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 22:20

'da Alisson Becker transferi için George Gardi kozu kullanıldı. Galatasaray yönetimi; iyi ilişkiler içinde olduğu George Gardi'ye, Alisson Becker takviyesi için yetki verdi ve yıldız transferi için geri sayıma geçti.

GALATASARAY'DA GEORGE GARDI KRİTİĞİ VE ALISSON BECKER TRANSFERİ

Galatasaray, Liverpool tarafından gözden çıkarılan Alisson Becker için George Gardi sürecini başlattı. Halihazırda Fernando Muslera sonrasında uzun zamandır kaleci arayan Galatasaray, George Gardi'ye transferi hızlıca bitirmesi için yetki verdi ve Alisson Becker'e Avrupa'da alamayacağı bir kontrat sundu.

Galatasaray'dan George Gardi'ye tam yetki: "Bu transferi bitir"

GALATASARAY'DA ALISSON BECKER TRANSFERİ VE İHTİMALLER

Sarı kırmızılı yönetim; Alisson Becker, Ederson ve Gianluigi başta olmak üzere pek çok kaleciyi listesinde tutuyor ve temaslarda bulunuyor. Esasen ise Galatasaray; Fernando Muslera sonrasında kaledeki seviyeyi daha da yukarı çekmek amacıyla, kritik sürecini ağırdan ilerletmişti.

Galatasaray'dan George Gardi'ye tam yetki: "Bu transferi bitir"

GALATASARAY'IN BÜYÜK SÜRPRİZİ ALISSON BECKER'İN PERFORMANSI

Liverpool ile geçen sezon 35 maça çıkan Alisson Becker, 3169 dakika kaleyi korumuş ve 33 gol yemişti. Ayrıca bu dönemde tam 13 müsabakada da topun filelerle buluşmasına izin vermeyen yıldız eldiven, maç başına 1 golden az olan özel bir istatistik yakalamıştı.

Galatasaray'dan George Gardi'ye tam yetki: "Bu transferi bitir"

Sıkça Sorulan Sorular

ALISSON BECKER TRANSFERİ MÜMKÜN MÜ?
Brezilyalı kaleci, Süper Lig ihtimaline tereddütle yaklaşıyor ama Gardi transfer için ısrar ediyor.
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#George Gardi
#Spor
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