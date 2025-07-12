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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'dan gol yağmuru: Sezona farklı başladılar!

Galatasaray'da yeni sezon resmen başladı. Sarı kırmızılılar, bu takvim yılının ilk maçını farklı kazandı.

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Galatasaray'dan gol yağmuru: Sezona farklı başladılar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 23:54
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 00:01

ve Ümraniyespor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Aslan, 1. Lig ekibi Ümraniyespor karşısında adeta gol oldu yağdı.

GALATASARAY'DAN FARKLI ZAFER

Galatasaray; sezonun ilk mücadelesinde Ümraniyespor'u 5-2 ile geçerken, goller ise 7. dakikada Berkan Kutlu, 33. dakikada Nicolo Zaniolo, 59. dakikada Derrick Köhn, 69. dakikada Metehan Baltacı ve 86. dakikada Ada Yüzgeç'ten geldi. Diğer tarafta ise Ümraniyespor, 11. dakikada Cebio Soukou ve 64. dakikada Toheeb Adeola Kosoko ile skor tabelasını değiştirdi.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1944130999031394504

NICOLO ZANIOLO MORALLİ GÖRÜNDÜ

Galatasaray formasını yeniden giyen Nicolo Zaniolo, genel olarak olumlu bir imaj çizdi. Esasen ise İtalyan yıldızın, bu sezon Galatasaray'da kalmaya karar verdiği iddia ediliyordu.

Galatasaray'dan gol yağmuru: Sezona farklı başladılar!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN SÜRECİ NASIL GİDİYOR?
Yıldız golcü Aslan'a 'evet' derken, Napoli ile bonservis pazarlıkları devam ediyor.
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ETİKETLER
#galatasaray
#galatasaray
#hazırlık maçı
#hazırlık maçı
#hangikredi ümraniyespor
#Spor
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