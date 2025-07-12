Galatasaray'dan gol yağmuru: Sezona farklı başladılar!

Galatasaray ve Ümraniyespor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Aslan, 1. Lig ekibi Ümraniyespor karşısında adeta gol oldu yağdı.

GALATASARAY'DAN FARKLI ZAFER

Galatasaray; sezonun ilk mücadelesinde Ümraniyespor'u 5-2 ile geçerken, goller ise 7. dakikada Berkan Kutlu, 33. dakikada Nicolo Zaniolo, 59. dakikada Derrick Köhn, 69. dakikada Metehan Baltacı ve 86. dakikada Ada Yüzgeç'ten geldi. Diğer tarafta ise Ümraniyespor, 11. dakikada Cebio Soukou ve 64. dakikada Toheeb Adeola Kosoko ile skor tabelasını değiştirdi.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1944130999031394504

NICOLO ZANIOLO MORALLİ GÖRÜNDÜ

Galatasaray formasını yeniden giyen Nicolo Zaniolo, genel olarak olumlu bir imaj çizdi. Esasen ise İtalyan yıldızın, bu sezon Galatasaray'da kalmaya karar verdiği iddia ediliyordu.