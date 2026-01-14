Menü Kapat
Editor
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray’dan gövde gösterisi! Gardi’ye tam yetki: Avrupa’nın 4 yıldızı için düğmeye basıldı!

Süper Lig’de üst üste dördüncü şampiyonluğunu alarak daha önce elde ettiği tarihi başarıyı egale etmek isteyen Galatasaray, ara transfer dönemine damga vuracak transferler yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katmak için Avrupa’nın dört bir yanında geniş çaplı bir operasyon başlattı. Menajer George Gardi'ye verilen tam yetki sonrası Cimbom, 4 futbolcu ile aynı anda görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray’da transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray’dan gövde gösterisi! Gardi’ye tam yetki: Avrupa’nın 4 yıldızı için düğmeye basıldı!

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen yönetim, hem ara transfer dönemi hem de sezon sonu için rotayı dünya yıldızlarına kırdı. İtalya ve Fransa hattında mekik dokuyan sarı-kırmızılı kurmaylar, menajer George Gardi ile kurulan stratejik ortaklık sayesinde dev isimleri Florya’ya getirmek için tüm imkanları seferber etti.

Galatasaray’dan gövde gösterisi! Gardi’ye tam yetki: Avrupa’nın 4 yıldızı için düğmeye basıldı!

İTALYA OPERASYONU

Transfer operasyonunun İtalya ayağını bizzat yöneten isimlerden Abdullah Kavukcu, Fethiye kampından ayrılarak Milano’ya geçti. Menajer George Gardi ile bir araya gelen sarı-kırmızılı kurmayların listesinde iki isim ön plana çıkıyor.

Galatasaray’dan gövde gösterisi! Gardi’ye tam yetki: Avrupa’nın 4 yıldızı için düğmeye basıldı!

NOA LANG İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ

Napoli forması giyen yetenekli oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama formülü devrede.

Galatasaray’dan gövde gösterisi! Gardi’ye tam yetki: Avrupa’nın 4 yıldızı için düğmeye basıldı!

YOUSSOUF FOFANA İÇİN RUİZ'İN KARARI BEKLENİYOR

Milan'ın 27 yaşındaki Fransız orta sahası için Galatasaray şartları zorluyor. Fabian Ruiz transferinden gelecek cevaba göre Fofana için resmi adımlar hızlandırılacak.

Galatasaray’dan gövde gösterisi! Gardi’ye tam yetki: Avrupa’nın 4 yıldızı için düğmeye basıldı!

DÜNYA YILDIZI İÇİN GERİ SAYIM

Sezon sonu için "yüzyılın transferi" gözüyle bakılan isim ise Manchester City’nin maestrosu Bernardo Silva. 31 yaşındaki Portekizli yıldızın sözleşmesinin bitecek olması Aslan’ı harekete geçirdi.

Galatasaray’dan gövde gösterisi! Gardi’ye tam yetki: Avrupa’nın 4 yıldızı için düğmeye basıldı!

Silva’nın, eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan’dan kulüp ve İstanbul hakkında bilgi alması heyecanı artırdı. "Yeni Mertens" olarak planlanan Silva için yönetim, bonservis ödenmeyecek olması nedeniyle yıllık ücrette çift haneli rakamları masaya koydu.

LOOKMAN HAMLESİ

Atalanta’nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman için Aslan vazgeçmiş değil. Daha önce 40 milyon Euro’luk talep nedeniyle frene basan Galatasaray, bu kez farklı bir strateji izliyor.

Galatasaray’dan gövde gösterisi! Gardi’ye tam yetki: Avrupa’nın 4 yıldızı için düğmeye basıldı!

35 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Atalanta’nın kapısı tekrar çalınacak. Yönetimin, Lookman transferi için takımın süper yıldızı Victor Osimhen'den de aracı olmasını istediği gelen bilgiler arasında.

ORTA SAHAYA FABİAN RUİZ

Başkan Dursun Özbek, PSG'nin yıldızı Fabian Ruiz transferinde George Gardi’ye tam yetkiyi verdi. Sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki oyuncu için 4 yıllık toplam 40 milyon Euro'luk devasa bir bütçe ayırdı.

Galatasaray’dan gövde gösterisi! Gardi’ye tam yetki: Avrupa’nın 4 yıldızı için düğmeye basıldı!

Gardi’nin, Ruiz’i ikna etmek için teknik direktör Okan Buruk ile bir video konferans organize etmesi bekleniyor. Eğer İspanyol oyuncu PSG ile yeni kontrat imzalayamazsa, rotası doğrudan İstanbul olacak.

