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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'dan KAP bildirimi: 13.5 milyar TL oldu!

Galatasaray'dan sermaye artırımı geldi. Sarı kırmızılılar, KAP bildirimiyle birlikte 5.4 milyar TL olan mali tablosunu güncelledi.

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Galatasaray'dan KAP bildirimi: 13.5 milyar TL oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 17:23

tarafından kritik bir bilgilendirme yapıldı. Süper Lig'de üst üste şampiyonluklar yaşayan Galatasaray, mali yatırımlarına da devam etti ve sermaye oranında büyük bir değişim yaşadı.

Galatasaray'dan KAP bildirimi: 13.5 milyar TL oldu!

GALATASARAY'DAN KAP AÇIKLAMASI

"Şirketimizin 03.07.2025 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde 5.400.000.000 TL olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde, 8.100.000.000 TL nakit yapılması yoluyla, %150 oranında artırılarak 13.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 07.07.2025 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 21.07.2025 tarihinde tamamlanmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 90.311.588,208 TL olup, bu paylar 23.07.2025-24.07.2025 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ziraat Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla A.Ş. Birincil Piyasada 1,00 TL nominal değerli pay fiyatı, 1 TL'nin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Satılamayan payların satın alımı için hakim hissedar Galatasaray Spor Kulübü tarafından alım taahhüdü verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA SON PLANLAMALAR NE YÖNDE?
Mali tabloda dengeyi yakalayan yönetim, Avrupa arenasında başarı yakalamak için transfer bütçesini artırmıştı.
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