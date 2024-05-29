Galatasaray'dan Larin sürprizi

29 May 2024 11:16 - Güncelleme : 29 May 2024 11:16

Şampiyon olan Galatasaray yeni sezon çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray'da Okan Buruk'un raporuna göre yönetim çalışmalarını sürdürürken takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı.

Buna göre; neredeyse hiç verim alınamayan Sergio Oliveira, Tete ve Zaha için gelecek teklifler değerlendirilecek. Takıma kiralık olarak katılan Ndombele ve Carlos Vinicius ile de devam edilmeyecek. Ayrıca 6 aylık sözleşme imzalanan Serge Aurier'in de Galatasaray kariyeri kısa sürecek.

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ

Galatasaray'ın savunma hattında da bir değişime gitmesi bekleniyor. Abdülkerim Bardakcı ile yola devam edecek olan Aslan, milli stoperin partnerini değiştirecek.

Bu doğrultuda Nelsson ve Davinson Sanchez için gelen teklifler değerlendirilecek. Galatasaray'ın bu transferlerden beklentisi en az 20 milyon euro.

KEREM'DEN AYRILIK SİNYALİ

Sezonun ikinci yarısında formadan uzak kalan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı camiaya veda edebilir. Adı özellikle MLS ve Arabistan takımlarıyla anılan Kerem Aktürkoğlu, 'Ben takımda olsam da olmasam da...' diyerek veda imasında bulundu.

Galatasaray kadroya takviye anlamında yıldız isimleri gündeme aldı. Kanat transferinde Dybala ismi ön plana çıksa da Galatasaray'ın eski Beşiktaşlı yıldızın peşinde düştüğü öne sürüldü.

LARİN BOMBASI

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla beğeni toplayan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Larin, sonrasında Club Brugge'e transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezon başında 7.5 milyon euro bedelle Mallorca'nın yolunu tutan Kanadalı golcü, yeni takımında umduğunu bulamadı.

Bu sezon 35 maçta görev alan Larin, 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. Takvim'in haberine göre, 5 milyon euro bonservis değeri olan oyuncu için Galatasaray'ın girişimlere başladığı iddia edildi.