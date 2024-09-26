Galatasaray'dan maç sonu PAOK'a gönderme: Burası İstanbul!

26 Eylül 2024 03:20 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 03:29

Galatasaray, 3-1'lik PAOK galibiyetinin ardından maç öncesi Konstantinopolis paylaşımıyla provokasyona imza atan Yunan temsilcisine cevap verdi. Galatasaray paylaşımında, "Burası İstanbul!" yazarak göndermede bulundu.

Temsilcimiz Galatasaray​, UEFA Avrupa Ligi​ ilk hafta maçında Yunanistan ekibi PAOK​'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Rahman Baba kendi kalesine, 75. dakikada Yunus Akgün​ ve 90+5. dakikada Mauro Icardi​ attı. PAOK'un tek golü 67. dakikada Konstentelias'dan geldi.

Karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yunan ekibi, "Konstantinopolis'e giden yol." ifadeleriyle provokasyona imza atmıştı.

3-1'lik galibiyetin ardından sarı-kırmızılılardan cevap gecikmedi.

GALATASARAY'DAN CEVAP

Sarı-kırmızılılar, galibiyetin ardından resmi X/Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Burası İstanbul!" ifadelerini kullandı.