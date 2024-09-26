Galatasaray'dan maç sonu PAOK'a gönderme: Burası İstanbul!
Galatasaray, 3-1'lik PAOK galibiyetinin ardından maç öncesi Konstantinopolis paylaşımıyla provokasyona imza atan Yunan temsilcisine cevap verdi. Galatasaray paylaşımında, "Burası İstanbul!" yazarak göndermede bulundu.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Rahman Baba kendi kalesine, 75. dakikada Yunus Akgün ve 90+5. dakikada Mauro Icardi attı. PAOK'un tek golü 67. dakikada Konstentelias'dan geldi.
Karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yunan ekibi, "Konstantinopolis'e giden yol." ifadeleriyle provokasyona imza atmıştı.
3-1'lik galibiyetin ardından sarı-kırmızılılardan cevap gecikmedi.
GALATASARAY'DAN CEVAP
Sarı-kırmızılılar, galibiyetin ardından resmi X/Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Burası İstanbul!" ifadelerini kullandı.