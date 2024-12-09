Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'in durumu belli oldu

09 Aralık 2024 15:55 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 18:45

Son dakika haberi: Galatasaray, dün oynanan Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sarı kırmızılıların 2 yıldızı da birkaç hafta takımdan uzak kalacak.

Trendyol Süper Lig​ lideri dün deplasmanda Sivasspor​ ile oynadığı karşılaşmaya 4 as futbolcusundan yoksun çıkan Galatasaray, zorlu mücadeleyi 3-2 kazanmasına rağmen 2 kayıp daha verdi. Sarı kırmızılıların yıldızların Victor Osimhen​ ve Barış Alper Yılmaz sakatlık nedeniyle oyunu tamamlayamadı.

Galatasaray Spor Kulübü, sakatlanan iki futbolcunun sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

OSIMHEN'İN SAĞ ARKA ADALESİNDE ZORLANMA VE KANAMA

"Trendyol Süper Lig’in 15. haftasındaki Net Global Sivasspor karşılaşmasında sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen’in sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

BARIŞ ALPER'DEN KÖTÜ HABER

Aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz’ın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Futbolcularımızın sahalara geri dönüş süreleriyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyirlerine göre hareket edilecektir."

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Barış Alper Yılmaz yaklaşık 3 hafta, Victor Osimhen ise yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.