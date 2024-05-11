Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası! Yönetim bu kez kararlı

11 May 2024 10:39 - Güncelleme : 11 May 2024 10:40

Şampiyonluğa yakın olan Galatasaray yeni sezonun transfer listesini yapmaya başladı. VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etmek isteyen sarı-kırmızılılar, ezeli rakibin Fenerbahçe'nin Modnhome Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Süper Lig'in 36. haftasında bu şartların oluşması halinde Galatasaray şampiyonluğunu garantileyecek. Okan Buruk'un öğrencileri bu durumda 37. haftada Fenerbahçe'yi sahasında şampiyonluğunu ilan etmiş şekilde ağırlayacak.

DÜNYACA ÜNLÜ TRANSFER

Hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da yönetim transfer harekatını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar geçen sezon adeta Florya'nın kapısından dönerek Sevilla'nın yolunu tutan Sergio Ramos'a bu kez kavuşmaya kararlı.

Yönetim, Sevilla ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 38 yaşındaki stoperi başka bir takıma kaptırmamak için bu defa işi sıkı tutuyor. Cimbom ilerleyen yaşına rağmen hala mevkisinin en iyileri arasında gösterilen Sergio Ramos'un menajeriyle temasa geçti.

RAMOS'U İKNA ETME ÇABALARI

İspanya'dan gelen bilgilere göre yıldız oyuncu, futbol hayatını Avrupa'da iddialı bir takımda tamamlamayı planlıyor. Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray da Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak Ramos'u ikna etmek istiyor.

Tecrübe abidesi Ramos'un çok yüksek olmayan bir ücrete Galatasaray'a 'evet' diyeceği öne sürülüyor. Böylece Aslan, Sanchez ve Nelsson giderse defansa üst düzey bir takviye yapmış olacak.