Galatasaray hazırlık maçında tam not aldı!

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Ligue 1 ekibi Strasbourg'u 3-1 yendi. RAMS Park'ta yapılan maçta, ev sahibi mücadeleye etkili başladı ve baştan sona rakibine üstünlük kurdu.

GALATASARAY'DA İLK GOL ERKEN GELDİ

Galatasaray; Sallai ile 5. dakikada 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla sona erdi. Ardından ise ikinci devreye de etkili giren Aslan, Barış Alper Yılmaz'ın 50. ve 69. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi! Mücadelenin son bölümünde oyuna tutunmaya ve farkın açılmasını engellemeye çalışan Strasbourg, 81'de Lukovic ile tek sayısını buldu ama yeterli olmadı.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1949196049387827677

LEROY SANE TARAFTARLARA 'MERHABA' DEDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, sarı kırmızılı taraftarlarla buluştu. Alman yıldız, 2 gün önce İstanbul'a geldi ve Strasbourg maçının kadrosunda yer aldı.