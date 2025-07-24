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 | Efe Demir

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Fenerbahçe'yi kızdıran hamle

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da hazırlıklar son sürat devam ediyor. Osimhen'i İstanbul'a bekleyen sarı-kırmızılı takımda flaş gelişmeler de yaşanıyor. Aslan, savunma bölgesine yeni takviye yapmak istiyor. Yönetim, Fenerbahçe'de de forma giymiş olan yıldız oyuncu için girişimlere başladı. İşte o yıldız oyuncu...

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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Fenerbahçe'yi kızdıran hamle
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 14:49

Yeni sezonda hem ligde hem de 'nde iddialı olmak isteyen son 3 sezonun şampiyonu 'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Fenerbahçe'yi kızdıran hamle


HAZIRLIK MAÇLARININ HEPSİNİ KAZANDI

Sezon öncesinde kampında hazırlık maçları yapan Galatasaray, dün akşam İtalya temsilcisi Cagliari'yi 3-1 mağlup etti.

Cimbom, sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı. Sezon öncesi ilk hazırlık maçını İstanbul'da Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile yapan Galatasaray, karşılaşmayı 5-2 kazanmıştı. Cimbom, Avusturya'da 2. Lig temsilcisi Admira Wacker'i 2-1'lik skorla geçmişti.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Fenerbahçe'yi kızdıran hamle

OSİMHEN GELİYOR

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı , 1-2 gün içerisinde İstanbul'a gelecek ve resmi imzalar atılacak.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Fenerbahçe'yi kızdıran hamle

SAVUNMAYA BOMBA İSİM

Teknik direktör Okan Buruk, savunmadaki tercihlerini çoğaltmak adına için talepte bulundu. Yönetim, Buruk'un onayıyla birlikte Fenerbahçe'nin eski yıldızı için girişimlere başladı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Fenerbahçe'yi kızdıran hamle

SÜRPRİZ KİM MİN-JAE HAMLESİ!

Fotomaç'ın haberine göre Cimbom, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Güney Koreli yıldız oyuncu ile yakından ilgileniyor. Alman devi Bayern Münih forması giyen fakat yeni sezonda kadro planlarında düşünülmediği iddia edilen 28 yaşındaki stoper için sarı-kırmızılılar harekete geçti.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Fenerbahçe'yi kızdıran hamle

ŞAMPİYONLAR LİGİ ETKİSİ BÜYÜK

Bayern Münih ile 3 yıllık daha sözleşmesi olan Kim Min-jae için G.Saray satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifinde bulundu. Alman ekibinden bu konuda olumlu geri dönüş aldığı iddia edilen Cimbom, Güney Koreli yıldızı ikna etmeye çalışacak.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Fenerbahçe'yi kızdıran hamle

FENERBAHÇE 3 MİLYONA ALMIŞTI

Kim, 16 Ağustos 2021 tarihinde Fenerbahçe'ye 3 Milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer oldu ve 4 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, yıldız oyuncusunu daha sonra 2022 yazında 19 milyon euro bonsrevis bedeliyle Napoli'ye satmıştı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Fenerbahçe'yi kızdıran hamle

EN PAHALI ASYA'LI OYUNCU

Kim Min-jae, 2023 yazında ise Napoli'den 50 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern'e transfer olmuş ve tarihte en pahalı Asyalı oyuncu olmuştu.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Fenerbahçe'yi kızdıran hamle

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ETİKETLER
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#transfer
#kim min-jae
#victor osimhen
#Hazırlık Maçları
#Spor
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