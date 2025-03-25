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 | Suat Vilgen

Galatasaray'dan tarihi Osimhen teklifi! İtalyan basını duyurdu

Galatasaray, Nijeryalı yıldızı Osimhen'in bonservisini almak için Napoli'ye Türk spor tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir teklif sundu. Fiyatın daha da artması gündemde. Dudak uçuklatan rakamı İtalyan basını yazdı. İşte detaylar...

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Galatasaray'dan tarihi Osimhen teklifi! İtalyan basını duyurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 08:26
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 08:30

Galatasaray, Victor Osimhen için büyük bir çılgınlığa hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, yaz döneminde büyük bir sürprize imza atarak Napoli’den kiraladığı dünyaca ünlü Nijeryalı golcünün bonservisini almak için Türk spor tarihinin en büyük teklifini masaya koydu.

ÇILGIN TEKLİFE İLK YANIT OLUMSUZ

Corriere dello Sport gazetesinde yer verilen habere göre Napoli’ye ilk resmi teklifini sunan Galatasaray yönetimi, Osimhen için 65 milyon euro önerdi. Ancak gazete Napoli'nin ilk görüşmede teklife olumsuz yanıt verdiğini belirtti.

Pazarlığın detaylarına da yer verilen haberde, Kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'in teklife, “Osimhen’in serbest kalma bedeli 75 milyon euro. Daha aşağısı olmaz” cevabını verdiği öne sürüldü. De Laurentiis'in ayrıca yaz döneminde Chelsea’nin 90 milyon euro tutarındaki teklifini geri çevirdiklerini Türk yöneticilere hatırlattığı belirtildi.

CİMBOM VAZGEÇMEYECEK

Diğer yandan Galatasaray bu transferden vazgeçmiş de değil. Fanatik'te yer alan habere göre Sarı-Kırmızılı kulübün Osimhen için teklifi 75 milyona çıkarma hazırlığında olduğu, ancak bunun için oyuncudan gelecek “Evet” cevabının beklendiği ifade edildi. Galatasaraylı yöneticiler Osimhen’in kendilerine nisan ayı içerisinde kararını bildireceğini açıklamıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

OSIMHEN'İN YÜZÜNE NE OLDU?
Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, 2021 yılında Napoli formasıyla Inter'e karşı oynadığı maçta yüzüne aldığı darbe sonrası ciddi bir yüz kırığı geçirdi. Nijeryalı golcü, o olaydan sonra maçlara özel bir koruyucu yüz maskesiyle çıkmaya başladı.
ETİKETLER
#galatasaray
#galatasaray
#Napoli
#Napoli
#victor osimhen
#victor osimhen
#Transferler
#Spor
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