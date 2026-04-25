Galatasaray'dan tarihi rekor! Dursun Özbek duyurdu: UEFA'dan dudak uçuklatan ödeme

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan lig aşamasından katılan Galatasaray, zorlu bir fikstürü geride bıraktı.
Sarı-kırmızılıların çeyrek final kapısından döndüğü Avrupa serüveninin özeti şöyle şekillendi:
Lig Aşaması: 8 maçlık periyotta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Cimbom, hanesine 10 puan yazdırdı.
Play-Off Turu: İtalyan devi Juventus ile eşleşen temsilcimiz, rakibini saf dışı bırakarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Son 16 Turu: İngiliz ekibi Liverpool ile eşleşen Galatasaray, İstanbul’daki ilk maçta galip gelmeyi başarsa da deplasmanda aldığı 4-0’lık mağlubiyetle turnuvaya veda etti.
Toplantıda paylaşılan mali tablolar, Galatasaray’ın UEFA’dan en yüksek gelir elde ettiği sezonu yaşadığını tescilledi. Başkan Dursun Özbek, kazanılan bu başarının sürdürülebilir olması gerektiğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımızla son 2 ayda 60 milyon euroluk bir gelir elde ettik. Başarılarımızın devam etmesiyle bu gelir kalemini bu seviyelerde tutmayı hedefliyoruz. Elbette geliştirmemiz gereken alanlar var; özellikle yayın gelirleri henüz istediğimiz seviyede değil. Ayrıca uluslararası pazarda yeni gelir kaynakları oluşturabilmek adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”
|Kategori
|Detay
|Toplam UEFA Geliri
|60 Milyon Euro
|Lig Aşaması Performansı
|10 Puan (3G, 1B, 4M)
|Elenen Dev Rakip
|Juventus (Play-Off)
|Veda Edilen Tur
|Son 16 (Rakip: Liverpool)