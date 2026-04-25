Galatasaray'dan tarihi rekor! Dursun Özbek duyurdu: UEFA'dan dudak uçuklatan ödeme

Galatasaray Kulübü’nün yıllık olağan bütçe toplantısı, Haliç Kongre Merkezi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantının odak noktası, Başkan Dursun Özbek’in futbol takımının bu sezonki Avrupa performansına bağlı olarak elde edilen dev geliri açıklaması oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'dan tarihi rekor! Dursun Özbek duyurdu: UEFA'dan dudak uçuklatan ödeme
Bu sezon ’ne doğrudan lig aşamasından katılan , zorlu bir fikstürü geride bıraktı.

Galatasaray'dan tarihi rekor! Dursun Özbek duyurdu: UEFA'dan dudak uçuklatan ödeme

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla UEFA'dan 60 milyon euroluk rekor bir gelir elde etti.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 10 puan topladı.
Play-off turunda Juventus'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.
Son 16 turunda Liverpool'a elendi.
Başkan Dursun Özbek, son 2 ayda 60 milyon euroluk bir gelir elde edildiğini duyurdu.
Yayın gelirlerinin ve uluslararası pazardaki yeni gelir kaynaklarının geliştirilmesi gerektiği belirtildi.
Galatasaray'dan tarihi rekor! Dursun Özbek duyurdu: UEFA'dan dudak uçuklatan ödeme

Sarı-kırmızılıların çeyrek final kapısından döndüğü Avrupa serüveninin özeti şöyle şekillendi:

Lig Aşaması: 8 maçlık periyotta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Cimbom, hanesine 10 puan yazdırdı.

Play-Off Turu: İtalyan devi Juventus ile eşleşen temsilcimiz, rakibini saf dışı bırakarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Son 16 Turu: İngiliz ekibi Liverpool ile eşleşen Galatasaray, İstanbul’daki ilk maçta galip gelmeyi başarsa da deplasmanda aldığı 4-0’lık mağlubiyetle turnuvaya veda etti.

Galatasaray'dan tarihi rekor! Dursun Özbek duyurdu: UEFA'dan dudak uçuklatan ödeme

DURSUN ÖZBEK: "BU BİR REKOR"

Toplantıda paylaşılan mali tablolar, Galatasaray’ın ’dan en yüksek gelir elde ettiği sezonu yaşadığını tescilledi. Başkan , kazanılan bu başarının sürdürülebilir olması gerektiğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımızla son 2 ayda 60 milyon euroluk bir gelir elde ettik. Başarılarımızın devam etmesiyle bu gelir kalemini bu seviyelerde tutmayı hedefliyoruz. Elbette geliştirmemiz gereken alanlar var; özellikle yayın gelirleri henüz istediğimiz seviyede değil. Ayrıca uluslararası pazarda yeni gelir kaynakları oluşturabilmek adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”

Galatasaray'dan tarihi rekor! Dursun Özbek duyurdu: UEFA'dan dudak uçuklatan ödeme

GELİR TABLOSU ÖZETİ

KategoriDetay
Toplam UEFA Geliri60 Milyon Euro
Lig Aşaması Performansı10 Puan (3G, 1B, 4M)
Elenen Dev RakipJuventus (Play-Off)
Veda Edilen TurSon 16 (Rakip: Liverpool)
