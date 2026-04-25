Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan lig aşamasından katılan Galatasaray, zorlu bir fikstürü geride bıraktı.

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'dan tarihi rekor! Dursun Özbek duyurdu: UEFA'dan dudak uçuklatan ödeme Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla UEFA'dan 60 milyon euroluk rekor bir gelir elde etti. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Play-off turunda Juventus'u eleyerek son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Liverpool'a elendi. Başkan Dursun Özbek, son 2 ayda 60 milyon euroluk bir gelir elde edildiğini duyurdu. Yayın gelirlerinin ve uluslararası pazardaki yeni gelir kaynaklarının geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların çeyrek final kapısından döndüğü Avrupa serüveninin özeti şöyle şekillendi:

Lig Aşaması: 8 maçlık periyotta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Cimbom, hanesine 10 puan yazdırdı.

Play-Off Turu: İtalyan devi Juventus ile eşleşen temsilcimiz, rakibini saf dışı bırakarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Son 16 Turu: İngiliz ekibi Liverpool ile eşleşen Galatasaray, İstanbul’daki ilk maçta galip gelmeyi başarsa da deplasmanda aldığı 4-0’lık mağlubiyetle turnuvaya veda etti.

DURSUN ÖZBEK: "BU BİR REKOR"

Toplantıda paylaşılan mali tablolar, Galatasaray’ın UEFA’dan en yüksek gelir elde ettiği sezonu yaşadığını tescilledi. Başkan Dursun Özbek, kazanılan bu başarının sürdürülebilir olması gerektiğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımızla son 2 ayda 60 milyon euroluk bir gelir elde ettik. Başarılarımızın devam etmesiyle bu gelir kalemini bu seviyelerde tutmayı hedefliyoruz. Elbette geliştirmemiz gereken alanlar var; özellikle yayın gelirleri henüz istediğimiz seviyede değil. Ayrıca uluslararası pazarda yeni gelir kaynakları oluşturabilmek adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”

GELİR TABLOSU ÖZETİ