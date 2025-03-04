Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Galatasaray'dan TFF'ye olay Mourinho itirazı! Kadir Sağlam'ın raporu dayanak oldu

Galatasaray, derbi sonrası kullandığı "Maymun gibi zıplıyorlardı" sözleri nedeniyle 4 maç ceza alan, ancak sonrası cezası 2 maça indirilen Mourinho için TFF'ye itirazda bulundu. İtiraza gerekçe olarak da maçın 4. hakemi Kadir Sağlam'ın raporu gösterildi. . Deneyimli teknik adamın cezası 2 maça indirilirken Galatasaray'da bu duruma itiraz geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'dan TFF'ye olay Mourinho itirazı! Kadir Sağlam'ın raporu dayanak oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 11:24

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçın yankıları devam ediyor. Sorunsuz geçen maçın ardından ii hakem teknik direktörünün yaptığı açıklamalar gündeme damgasını vurmuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rakip takımın başındaki meslektaşı Jose Mourinho için "Crying One (Ağlayan biri)" ifadesini kullanarak 1 maç 3205549 almıştı. Mourinho ise maç içindeki bir pozisyon sonrası Galatasaray yedek kulübesinin tepkisini "Maymun gibi zıplıyorlardı" sözleriyle yorumlayarak 4 maçtan menedilmişti. Ancak bu ceza daha sonra Tahkim Kurulu tarafından 2 maça indirilmişti. Galatasaray derbiden günler sonra bir kez daha hamle yaparak Mourinho'nun cezasına itiraz etti.

"DAHA ÇOK CEZA ALMALIYDI" İTİRAZI

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar itiraza dayanak olarak maçın 4. hakemi Kadir Sağlam'ın raporunu gösterdi. Habere göre Sağlam, maç raporunda Mourinho'nun 90 dakikanın ardından hakem odasına gelerek orta hakem Slavko Vincic'i argo bir ifade kullanarak övdüğünü, buna karşılık kendisini göstererek Türk hakemleri hakkında aşağılayıcı sözler sarf ettiğini yazdı. Mourinho'nun cezasının düşürülmesine itiraz eden Galatasaray'ın da Portekizli çalıştırıcının hakem odasındaki ifadelerine dilekçede yer verdiği belirtildi. Başvuruda söz konusu ifadelerin Kadir Sağlam tarafından rapor edilmesine rağmen Mourinho'nun daha az ceza aldığı öne sürüldü.

Sıkça Sorulan Sorular

MOURINHO NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray derbisi sonrası hakem Slavko Vincic'i odasına giderek tebrik etmesi gündem olmuştu. Portekizli çalıştırıcının burada Vincic'i argo ifadeler kullanarak övmesini 4. hakem Kadir Sağlam'ın raporunda yazdığı iddia ediliyor. Mourinho'nun Kadir Sağlam'ı göstererek "Bunlar yönetseydi felaket olurdu" dediği öne sürülüyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sofyan Amrabat transferi gerçekleşiyor! Jose Mourinho onayladı Fenerbahçe'ye piyango vurdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okan Buruk kriz iddialarına sert çıktı! 'İstifamı isteyenler Fenerbahçe taraftarıdır'
ETİKETLER
#Fenerbahçe SK
#sonuçları
#jose mourinho
#20 Mayıs 1934
#Futbol takımı, Galatasaray
#senaryo
#Yağmurluk
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.