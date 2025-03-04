Galatasaray'dan TFF'ye olay Mourinho itirazı! Kadir Sağlam'ın raporu dayanak oldu

Galatasaray, derbi sonrası kullandığı "Maymun gibi zıplıyorlardı" sözleri nedeniyle 4 maç ceza alan, ancak sonrası cezası 2 maça indirilen Mourinho için TFF'ye itirazda bulundu. İtiraza gerekçe olarak da maçın 4. hakemi Kadir Sağlam'ın raporu gösterildi. . Deneyimli teknik adamın cezası 2 maça indirilirken Galatasaray'da bu duruma itiraz geldi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçın yankıları devam ediyor. Sorunsuz geçen maçın ardından ii hakem teknik direktörünün yaptığı açıklamalar gündeme damgasını vurmuştu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rakip takımın başındaki meslektaşı Jose Mourinho için "Crying One (Ağlayan biri)" ifadesini kullanarak 1 maç 3205549 almıştı. Mourinho ise maç içindeki bir pozisyon sonrası Galatasaray yedek kulübesinin tepkisini "Maymun gibi zıplıyorlardı" sözleriyle yorumlayarak 4 maçtan menedilmişti. Ancak bu ceza daha sonra Tahkim Kurulu tarafından 2 maça indirilmişti. Galatasaray derbiden günler sonra bir kez daha hamle yaparak Mourinho'nun cezasına itiraz etti.

"DAHA ÇOK CEZA ALMALIYDI" İTİRAZI

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar itiraza dayanak olarak maçın 4. hakemi Kadir Sağlam'ın raporunu gösterdi. Habere göre Sağlam, maç raporunda Mourinho'nun 90 dakikanın ardından hakem odasına gelerek orta hakem Slavko Vincic'i argo bir ifade kullanarak övdüğünü, buna karşılık kendisini göstererek Türk hakemleri hakkında aşağılayıcı sözler sarf ettiğini yazdı. Mourinho'nun cezasının düşürülmesine itiraz eden Galatasaray'ın da Portekizli çalıştırıcının hakem odasındaki ifadelerine dilekçede yer verdiği belirtildi. Başvuruda söz konusu ifadelerin Kadir Sağlam tarafından rapor edilmesine rağmen Mourinho'nun daha az ceza aldığı öne sürüldü.