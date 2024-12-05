Galatasaray'dan transfer hamlesi: Kerem Demirbay'a 2 sürpriz talip çıktı! Yerine gelecek isim belli oldu

05 Aralık 2024 23:31 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 23:52

Galatasaray'da bu sezon forma bulmakta zorlanan ve performansıyla eleştirilerin hedefi olan Kerem Demirbay ile yollar ayrılıyor. Sarı kırmızılara veda etme kararı alan Demirbay'a 2 sürpriz talip çıktı. Öte yandan Galatasaray'ın da 31 yaşındaki futbolcunun yerine transfer etmek istediği isim belli oldu.

Galatasaray​'da geçtiğimiz sezonun banko isimlerinden olan Kerem Demirbay​, 2024-25 sezonunda hamle oyuncusuna dönüştü. Düzenli forma giyemeyen Kerem Demirbay'ın Galatasaray'dan ayrılmayı düşündüğü iddia ediliyor. Sky Sport Almanya'nın geçtiği habere göre deneyimli futbolcu, Hoffenheim​ ve Werder Bremen​'in gündeminde. Ajansspor ise Trabzonspor'un da Kerem Demirbay'ın peşinde olduğunu yazdı. Öte yandan haberde sarı-kırmızılıların, Demirbay'ın alternatifini bulduğundan da bahsedildi. Buna göre Galatasaray, Okan Buruk'un eski öğrencisi Berkay Özcan'ı listesinin ilk sırasına yazdı. Başakşehir'de kadro dışı bırakılan 26 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. Dursun Özbek ve Göksel Gümüşdağ'ın Berkay Özcan transferi için önümüzdeki günlerde bir araya geleceği vurgulandı. Bu sezon 20 maça çıkıp 1167 dakika süre alan Berkay Özcan 1 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun Başakşehir'le 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.