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 | Suat Vilgen

Galatasaray'dan yabancı hakem çıkışı! Kupadaki Fenerbahçe derbisi öncesi imalı sözler

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, yabancı hakem konusuyla ilgili Fenerbahçe ve Futbol Federasyonu'nu imalı sözlerle hedef aldı. Kupada oynanacak derbi maça atanacak hakem için iğneleyici ifadeler kullandı.

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Galatasaray'dan yabancı hakem çıkışı! Kupadaki Fenerbahçe derbisi öncesi imalı sözler
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.03.2025
saat ikonu 07:24
|
GÜNCELLEME:
18.03.2025
saat ikonu 07:26

Ligde en yakın rakibi Fenerbahnçe'nin maç fazlasıyla 9 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray'dan yabancı hakem tartışmalarına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, sezonun geri kalan bölümünde maçlara atanacak hakemlerin yerli veya yabancı olmasını önemsemediklerini ancak iyi hakemlerin görevlendirilmesini istediklerini söyledi. Yazgan, üstü kapalı sözlerle Futbol Federasyonu ve ezeli rakipleri Fenerbahçe'yi hedef almaktan da geri kalmadı. Yazgan, sarı-lacivertli kulübü hedef alırken, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu futbol takımlarından Hull City ve Maribor üzerinden göndermelerde bulundu.

"HULL CITY'Lİ HAKEM OLMASIN"

"Yerli veya yabancı hakem fark etmez. İyi ve kötü hakem vardır" diyerek sözlerine başlayan Yazgan şu ifadeleri kullandı: "İyi bir hakem olsun. Bir kişi olmasın. Mariborlu bir hakem olmasın. Hull Cityli bir hakem olmasın. Kalkıp göz gözün parmağına Mariborlu hakem getirdiler. Ne kadar adil ve tarafsız olduklarını kupa maçında atayacakları hakemle belirleyecekler."

Diğer yandan Yazgan, Fenerbahçe ile 2 Nisan'da oynayacakları kupa maçında RAMS Park'ta olduğu gibi Kadıköy'de de İstanbul Emniyeti'nin gerekli tedbirleri alacağına inandığını sözlerine ekledi.

Sıkça Sorulan Sorular

ACUN ILICALI HANGİ TAKIMLARIN SAHİBİ?
Aynı zamanda Acun Medya Grubu ile Exxen platformunun kurucusu olan iş insanı Acun Ilıcalı, TV8 ve TV8,5 televizyon kanalı, Hull City AFC ve Shelbourne FC futbol takımlarının sahibi, Fenerbahçe Spor Kulübü icra kurulu üyesidir. Ilıcalı, Slovenya 1. Lig takımlarından Maribor’un da yüzde 74 hissesini elinde bulundurmaktadır.
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ETİKETLER
#galatasaray
#acun ılıcalı
#derbi
#Fenerbahçe
#Yabancı Hakem
#Spor
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