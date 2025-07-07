Galatasaray'dan yeni dünya yıldızı hamlesi! Leroy Sane ile beraber oynadı

Galatasaray Leroy Sane'den sonra bir dünya yıldızının daha peşine düştü. Cimbom Bayern Münih'in bir başka yıldızına resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte transfer detayları...

Leroy Sane hamlesiyle transfer dönemine damga vuran Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde önemli başarılar elde etmek için dünya yıldızlarının peşinde koşuyor. Victor Osimhen’i de kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılı ekip Bayern Münih'in bir başka yıldızı Kingsley Coman'ı takip etmeye başladı.

SANE VE DEVLER LİGİ

10 senedir Fransız futbolcuyu kadrosunda tutan Bayern'in Coman'a gelen tekliflere açık olduğu dile getirildi. Galatasaray'ın henüz resmi temaslara başlamadığı ancak kısa süre içerisinde harekete geçeceği vurgulandı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulüpte kariyerine devam etmek isteyen Coman'ın, Leroy Sane faktörüyle de Galatasaray'a 'evet' diyebileceği aktarıldı. Coman, 2024-25 sezonunda Alman ekibinde 41 maça çıktı, 7 gol attı, 4 asist yaptı.



HER YERDE ŞAMPİYON

Kariyeri boyunca Bayern Münih, Juventus ve PSG'de oynayan Kingsley Coman gittiği her yerde şampiyon oldu. Bundesliga'da 9 kez, İtalya Serie A'da 2 kez, Fransa Ligue 1'de 2 kez zirveye çıkan Coman, Fransa Milli Takımı'nda da 2021 UEFA Uluslar Ligi'nde mutlu sona ulaştı.



BAYERN'DE TARİHE GEÇTİ

Kingsley Coman, Bayern Münih'te 2017'den bu yana tarihi bir performans sergiledi. Alman deviyle 338 maça çıkıp 72 gol atan ve 71 asist yapan Coman; sayısız başarı elde etti. Fransız futbolcu 9 lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 Almanya Kupası ve 6 Almanya Süper Kupası kazandı.

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Transfer döneminde başta Suudi Arabistan olmak üzere birçok teklif alan Kingsley Coman'ın önceliği Avrupa'da kalmak. 29 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeye devam etmek istediği vurgulandı. 2026 Dünya Kupası'nı da düşünen Coman, Fransa Milli Takımı'nda oynamak için Avrupa'da yer almayı daha doğru buluyor.

