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 | Murat Makas

Galatasaray'dan yeni dünya yıldızı hamlesi! Leroy Sane ile beraber oynadı

Galatasaray Leroy Sane'den sonra bir dünya yıldızının daha peşine düştü. Cimbom Bayern Münih'in bir başka yıldızına resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte transfer detayları...

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Galatasaray'dan yeni dünya yıldızı hamlesi! Leroy Sane ile beraber oynadı
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 09:40

Leroy Sane hamlesiyle dönemine damga vuran , ’nde önemli başarılar elde etmek için dünya yıldızlarının peşinde koşuyor. ’i de kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılı ekip 'in bir başka yıldızı Kingsley Coman'ı takip etmeye başladı.

Galatasaray'dan yeni dünya yıldızı hamlesi! Leroy Sane ile beraber oynadı

SANE VE DEVLER LİGİ

10 senedir Fransız futbolcuyu kadrosunda tutan Bayern'in Coman'a gelen tekliflere açık olduğu dile getirildi. Galatasaray'ın henüz resmi temaslara başlamadığı ancak kısa süre içerisinde harekete geçeceği vurgulandı.
Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulüpte kariyerine devam etmek isteyen Coman'ın, Leroy Sane faktörüyle de Galatasaray'a 'evet' diyebileceği aktarıldı. Coman, 2024-25 sezonunda Alman ekibinde 41 maça çıktı, 7 gol attı, 4 asist yaptı.

Galatasaray'dan yeni dünya yıldızı hamlesi! Leroy Sane ile beraber oynadı

HER YERDE ŞAMPİYON

Kariyeri boyunca Bayern Münih, Juventus ve PSG'de oynayan Kingsley Coman gittiği her yerde şampiyon oldu. Bundesliga'da 9 kez, İtalya Serie A'da 2 kez, Fransa Ligue 1'de 2 kez zirveye çıkan Coman, Fransa Milli Takımı'nda da 2021 UEFA Uluslar Ligi'nde mutlu sona ulaştı.

BAYERN'DE TARİHE GEÇTİ

Kingsley Coman, Bayern Münih'te 2017'den bu yana tarihi bir performans sergiledi. Alman deviyle 338 maça çıkıp 72 gol atan ve 71 asist yapan Coman; sayısız başarı elde etti. Fransız futbolcu 9 lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 Almanya Kupası ve 6 Almanya Süper Kupası kazandı.

Galatasaray'dan yeni dünya yıldızı hamlesi! Leroy Sane ile beraber oynadı

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Transfer döneminde başta Suudi Arabistan olmak üzere birçok teklif alan Kingsley Coman'ın önceliği Avrupa'da kalmak. 29 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeye devam etmek istediği vurgulandı. 2026 Dünya Kupası'nı da düşünen Coman, Fransa Milli Takımı'nda oynamak için Avrupa'da yer almayı daha doğru buluyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Kingsley Coman, Sane ile kaç yıl oynadı?
SANE İLE 5 SENE Sarı-kırmızılıların flaş transferi Leroy Sane, Kingsley Coman ile Bayern Münih'te 5 sene beraber oynadı. İkilinin hücum hattındaki uyumu dikkatlerden kaçmazken birçok başarıya birlikte imza attılar.
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ETİKETLER
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#transfer
#bayern münih
#victor osimhen
#Kingsley Coman
#Leroy Sane
#Spor
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