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 | Suat Vilgen

Galatasaray'dan Yenikapı duyurusu! O işlemi yapmayan kutlama alanına alınmayacak

Süper Lig’de tarihi bir başarıya imza atarak 25. kez şampiyon olan Galatasaray, kupasını görkemli bir organizasyonla Yenikapı’da taraftarıyla birlikte kaldıracak. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, kutlamalara katılmak için mobil uygulamadan kayıt olma zorunluluğu getirdi. İşte detaylar

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Galatasaray'dan Yenikapı duyurusu! O işlemi yapmayan kutlama alanına alınmayacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 12:30

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayarak 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 5. yıldızını da armasına ekledi. Sarı-kırmızılı camia, bu tarihi başarıyı İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek büyük bir kutlamayla taçlandıracak.

Galatasaray'dan Yenikapı duyurusu! O işlemi yapmayan kutlama alanına alınmayacak

İKİ GÜN İKİ GECE KUTLAMA

24 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 12.00’de Fanzone Etkinlik Alanı kapılarını açacak. Aynı gün saat 19.00’da, Galatasaray’ın Göztepe ile oynayacağı karşılaşma dev ekranlardan taraftarlarla birlikte izlenecek.

25 Mayıs 2025 Pazar günü ise kutlamalar tam anlamıyla doruk noktasına ulaşacak. Etkinlikler, saat 12.00’de Fanzone alanının, 15.00’te ise Ana Etkinlik Alanı’nın açılmasıyla başlayacak. Gün boyu DJ performanslarıyla coşacak alan, saat tam 19.05’te başlayacak konserler, drone gösterileri, havai fişek ve görsel şovlarla bambaşka bir atmosfere bürünecek.

Galatasaray'dan Yenikapı duyurusu! O işlemi yapmayan kutlama alanına alınmayacak

KATILIM İÇİN KAYIT ŞARTI

  • Etkinlik alanına giriş için GSPlus mobil uygulamasını indirip kayıt olmak yeterli.
  • Organizasyon ayakta gerçekleştirilecek.
  • Etkinlik alanına sadece Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı kabul edilecek.
  • Yanıcı maddeler, afiş, meşale, maytap ve torpil gibi nesnelerin alana sokulmasına izin verilmeyecek.
  • Ayrıca, deniz yoluyla etkinlik alanına ulaşım sağlanamayacak.

ETİKETLER
#Yenikapı Meydanı
#Şampiyonluk Kutlaması
#galatasaray taraftarı
#Spor
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