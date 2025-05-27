Galatasaray'dan Yunus Akgün açıklaması! Ameliyat oldu

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, operasyonun başarışı geçtiğini duyuruldu.

Galatasaray, Yunus Akgün'ün sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu. Konuya ilişkin sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz olan Medicana'da, kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Kulüp sağlık ekibimizin tedavisine hızlıca başladığı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz" denildi.