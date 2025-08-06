Galatasaray'ın 13.5 milyar TL'lik dev hamlesi resmiyet kazandı!

Galatasaray'ın sermaye artışı yönündeki başvurusu resmen onaylandı. Süper Lig şampiyonu, an itibarıyla mali tablosunu ciddi anlamda büyüttü.

GALATASARAY'DAN KAP AÇIKLAMASI

"30.07.2025 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12.maddesinin 2. fıkrası kapsamında 13.500.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizi gösteren Şirketimiz esas sözleşmesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul tarafından 06.08.2025 tarihinde onaylanmıştır. Şirketimiz esas sözleşmesi tadilinin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmesi için Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuru yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN DE ÇIKILMIŞTI

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde kritik bir süreç yaşamış ve Bankalar Birliği anlaşmasını da sonlandırmıştı.