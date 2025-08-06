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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'ın 13.5 milyar TL'lik dev hamlesi resmiyet kazandı!

Galatasaray'da sermaye artış süreci onaylandı. Sarı kırmızılı yönetim, son duruma dair KAP bildirisinde bulundu.

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Galatasaray'ın 13.5 milyar TL'lik dev hamlesi resmiyet kazandı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 20:31
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 20:34

'ın sermaye artışı yönündeki başvurusu resmen onaylandı. Süper Lig şampiyonu, an itibarıyla mali tablosunu ciddi anlamda büyüttü.

GALATASARAY'DAN KAP AÇIKLAMASI

"30.07.2025 tarihli açıklamamıza istinaden, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12.maddesinin 2. fıkrası kapsamında 13.500.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayemizi gösteren Şirketimiz esas sözleşmesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul tarafından 06.08.2025 tarihinde onaylanmıştır. Şirketimiz esas sözleşmesi tadilinin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında tescil ve ilan edilmesi için Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuru yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray'ın 13.5 milyar TL'lik dev hamlesi resmiyet kazandı!

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN DE ÇIKILMIŞTI

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde kritik bir süreç yaşamış ve Bankalar Birliği anlaşmasını da sonlandırmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA YENİ TRANSFER HEDEFLERİ KİMLER?
Aslan, Ederson ile birlikte Zeki Çelik ve Matvey Safonov'u da gündeminde tutuyor.
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#13.5 milyar TL
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