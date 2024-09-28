Galatasaray'ın eski yöneticisi Tarık Taşar vefat etti

28 Eylül 2024 16:19 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 16:20

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Tarık Taşar, hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı kulüp vefat haberini sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesinden duyurdu.

Galatasaray Kulübünün eski yöneticilerinden Tarık Taşar, hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2015-2018 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak kulübümüze hizmet etmiş Tarık Taşar'ın vefat​ haberi bizi derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Tarık Taşar'ın cenazesinin yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze​ namazının ardından kaldırılacağı bildirildi.