Galatasaray'ın eski yöneticisi Tarık Taşar vefat etti
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 Eylül 2024 16:19 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 16:20
Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Tarık Taşar, hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı kulüp vefat haberini sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesinden duyurdu.
Galatasaray Kulübünün eski yöneticilerinden Tarık Taşar, hayatını kaybetti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2015-2018 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak kulübümüze hizmet etmiş Tarık Taşar'ın vefat haberi bizi derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Tarık Taşar'ın cenazesinin yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından kaldırılacağı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
Tarık Taşar hocamızı kaybetmek üzücü bir haber, Galatasaray ailesine başsağlığı diliyorum