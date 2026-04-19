Galatasaray'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi! Eski hakemler aynı görüşte birleşti

GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 05:41
19.04.2026
saat ikonu 05:46
Galatasaray'ın golü ofsayta takıldı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek bitime 4 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Ancak 60'ıncı dakika Sane'nin attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi tartışmalara yol açtı. Eski hakemler, maça damga vuran 'ofsayt' kararı için aynı görüşte birleşti. İşte o yorumlar...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Sarı kırmızılılar, İcardi ve Yunus'un attığı gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Ancak skor 2-0 devam ederken 60'ıncı dakikada Leroy Sane'nin farkı 3'e çıkaran golü ofsayta takıldı. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki tartışmalı 'penaltı' kararına müdahale etmeyen VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, yine tepki çeken bir karara imza attı.

Taşkınsoy, golü veren maçın orta hakemi Batuhan Kolak'a pozisyonu izleme tavsiyesinde bulundu. Ofsayt çizgisi çekilmeden pozisyonu değerlendiren Kolak ise pozisyonun ofsayt olduğuna kanaat getirip golü iptal etti.

Galatasaray cephesinin sert sözlerle tepki gösterdiği 'ofsayt' kararını eski hakemler de yorumladı. Hakemlerin tartışmalı pozisyon için ortak görüşte birleşmeleri dikkat çekti. İşte o değerlendirmeler...

İşte o değerlendirmeler...

Ahmet Çakar: Ofsayt değil kardeşim. Ofsayt olabilmesi için oyuna ve rakibe müdahale etmelisin. Top kapmak için temaslı mücadeleye ihtiyaç var. Dolayısıyla son derece hatalı bir ofsayt kararı.

Eski FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus, VAR'ın devreye girmesini eleştirdi. Ofsayt kararının hatalı olduğunu savunan Aydınus şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın 3. golünde VAR'ın ofsayt incelemesi için hakemi çağırması yanlış! Pozisyonda olan Yunus Akgün, rakibini engellemiyor. Topa da hamle yapmıyor."

Bülent Yıldırım: Türkiye'de bu yanlış uygulanıyor. Bu pozisyonda golü vereceksiniz. Top aktif olarak arkaya gidiyor. Yardımcı hakem golü vermişse gol geçerli sayılır. Sistem şüpheli şekilde uyarı veriyor. Burada kimse ofsayt beklemiyor. VAR müdahalesi yanlış. Gol kararı verilmeliydi. Çizgiyi anlamakta zorlandım. Tartışmanın anlamı yok.

Deniz Çoban: Prensip belli. Dakikalarca kontrol edip hakemi davet ediyorsanız bunu yarım dakika içerisinde yaparsınız. Maalesef VAR müdahaleleri çok ciddi hatalar yapılıyor. Sahada bile ofsayt değil. İnsanların yanıldığı şey her pozisyon için hakem kenara çağrılmaz. Hakemler sahada çok yanlış bir karar verirse VAR müdahale edecek. 

Bahattin Duran: VAR müdahalesi çok yanlış. Açık bir hata olması lazım ki VAR müdahale etsin.

Deniz Ateş Bitnel: Galatasaray'ın iptal edilen golü şaka gibi… Futbolun ruhuna aykırı, 50 kez izleseler ofsayt mı değil mi diye netliği olmayan pozisyon için, cımbızla bulup gol iptali için izleme tavsiyesi yapıldı.

Dünyaca ünlü eski FIFA kokartlı İngiliz hakem Mark Clattenburg da pozisyonun gol olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ofsayt pozisyonundaki oyuncunun savunmacının topla oynama kabiliyetini engellemediğini ifade eden Clattenburg, "Her iki oyuncu da topu ıskalıyor ve bu nedenle bence Galatasaray’ın golü geçerli sayılmalıydı." yorumunu yaptı.

