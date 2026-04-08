Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu transferinde sıcak gelişme! İtalyan basını kararı duyurdu

Süper Lig’i şampiyon bitirmek isteyen Galatasaray yeni sezonda daha güçlü kadro kurabilmek için dünya yıldızlarını listeye aldı.İtalya Serie A devi Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu Galatasaray’ın radarında.
Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun "Hakan, Türk milli takımının ikonlarından biri ve Galatasaray taraftarı. Ne zaman olur bilmiyorum ama bir gün onu mutlaka Galatasaray formasıyla göreceğimize inanıyorum." sözleri transferde taraftarı umutlandırmıştı. Tecrübeli orta saha oyuncusu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
İtalyan basınından la Repubblica'da yer alan habere göre Hakan Çalhanoğlu Inter’de kalmak istiyor. Suudi Arabistan’dan ilgi gören milli yıldızın önceliği İtalya olarak öne sürüldü.
Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcunun, yeni bir anlaşma yapmaya da hazır olduğu belirtiliyor. Bu gelişme Galatasaray cephesinde transfer ihtimalini şimdilik zorlaştırmış durumda.
Hakan'ın takımda kalma isteğine rağmen nihai kararın teknik patron Cristian Chivu ve Inter yönetimi tarafından verileceği ifade ediliyor.
Galatasaray cephesi ise listede tuttuğu Hakan Çalhanoğlu transferinden vazgeçmek istemiyor. Cimbom'un Inter'in son raporu doğrultusunda teklif yapması bekleniyor.
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
|2025-2026 Sezonu Performans Verileri
|Organizasyon
|Maç
|Gol
|Asist
|Süre (Dakika)
|Serie A
|19
|8
|2
|1.409'
|Toplam (Tahmini)
|22
|8
|4
|-