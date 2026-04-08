Süper Lig’i şampiyon bitirmek isteyen Galatasaray yeni sezonda daha güçlü kadro kurabilmek için dünya yıldızlarını listeye aldı.İtalya Serie A devi Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu Galatasaray’ın radarında.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu transferinde sıcak gelişme! İtalyan basını kararı duyurdu Galatasaray'ın milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etme girişimi, oyuncunun Inter'de kalma isteği ve kulübüyle olan sözleşmesi nedeniyle şimdilik zorlaşıyor. Galatasaray, yeni sezonda daha güçlü bir kadro kurmak amacıyla dünya yıldızlarını listeye aldı ve İtalya Serie A devi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu da bu listede yer alıyor. Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Hakan Çalhanoğlu'nun bir gün mutlaka Galatasaray forması giyeceğine inandığını belirtmişti. İtalyan basını la Repubblica'ya göre Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalmak istiyor ve önceliği İtalya. Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve yeni bir anlaşma yapmaya da hazır olduğu belirtiliyor. Hakan'ın takımda kalma isteğine rağmen nihai kararın teknik patron Cristian Chivu ve Inter yönetimi tarafından verileceği ifade ediliyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLE İLGİLİ SICAK GELİŞME

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun "Hakan, Türk milli takımının ikonlarından biri ve Galatasaray taraftarı. Ne zaman olur bilmiyorum ama bir gün onu mutlaka Galatasaray formasıyla göreceğimize inanıyorum." sözleri transferde taraftarı umutlandırmıştı. Tecrübeli orta saha oyuncusu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan basınından la Repubblica'da yer alan habere göre Hakan Çalhanoğlu Inter’de kalmak istiyor. Suudi Arabistan’dan ilgi gören milli yıldızın önceliği İtalya olarak öne sürüldü.

SÖZLEŞME İÇİN HAZIR

Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcunun, yeni bir anlaşma yapmaya da hazır olduğu belirtiliyor. Bu gelişme Galatasaray cephesinde transfer ihtimalini şimdilik zorlaştırmış durumda.

Hakan'ın takımda kalma isteğine rağmen nihai kararın teknik patron Cristian Chivu ve Inter yönetimi tarafından verileceği ifade ediliyor.

Galatasaray cephesi ise listede tuttuğu Hakan Çalhanoğlu transferinden vazgeçmek istemiyor. Cimbom'un Inter'in son raporu doğrultusunda teklif yapması bekleniyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.